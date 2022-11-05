05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Курганским тренером, ударившим ребенка, займутся следователи

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
К разбирательству инцидента подключились следователи регионально управления Фото:

Сотрудники СУ СК России по Курганской области начали проверку после инцидента, когда в зале выпивший тренер ударил ребенка. Эта информация опубликована на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга СМИ были выявлены неправомерные действия тренера в спортивном зале в отношении несовершеннолетнего ребенка. По данному факту сотрудниками Следственного комитета РФ по Курганской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

URA.RU писало, что ранее в зал пришли заниматься дети. По словам очевидцев случившегося, тренер был со своим другом, они ушли к себе в кабинет. Минут через 30 мужчина проводил приятеля и начал приставать к мальчику. Все происходящее попало на видео.

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Сотрудники СУ СК России по Курганской области начали проверку после инцидента, когда в зале выпивший тренер ударил ребенка. Эта информация опубликована на сайте ведомства. «В ходе мониторинга СМИ были выявлены неправомерные действия тренера в спортивном зале в отношении несовершеннолетнего ребенка. По данному факту сотрудниками Следственного комитета РФ по Курганской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении. В ходе разбирательства следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. URA.RU писало, что ранее в зал пришли заниматься дети. По словам очевидцев случившегося, тренер был со своим другом, они ушли к себе в кабинет. Минут через 30 мужчина проводил приятеля и начал приставать к мальчику. Все происходящее попало на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
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