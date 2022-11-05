05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Кургане выпивший тренер ударил ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, патриотизм, кулак, за россию
По словам мальчика, тренер был выпившим Фото:

В курганском спортивном зале выпивший тренер ударил ребенка. Видео опубликовали в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«В спортивном зале на Бажова, 144 случилась неприятная ситуация. В зал пришли заниматься дети. Тренер был со своим другом, они ушли к себе в кабинет. Минут через 30 тренер проводил своего друга и начал приставать к мальчику», — написано в посте.

По словам пользователя, опубликовавшего видео, мужчина был выпившим. Также мальчик, заснявший видео, рассказал, что тренер начал кричать «по каждому пустяку».

Ранее URA.RU писало, что хозяйка курганского отеля материла и унижала детей из Тюмени. Дети приезжали в Шадринск из Тюмени на турнир.

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В курганском спортивном зале выпивший тренер ударил ребенка. Видео опубликовали в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «В спортивном зале на Бажова, 144 случилась неприятная ситуация. В зал пришли заниматься дети. Тренер был со своим другом, они ушли к себе в кабинет. Минут через 30 тренер проводил своего друга и начал приставать к мальчику», — написано в посте. По словам пользователя, опубликовавшего видео, мужчина был выпившим. Также мальчик, заснявший видео, рассказал, что тренер начал кричать «по каждому пустяку». Ранее URA.RU писало, что хозяйка курганского отеля материла и унижала детей из Тюмени. Дети приезжали в Шадринск из Тюмени на турнир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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