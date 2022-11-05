В курганском спортивном зале выпивший тренер ударил ребенка. Видео опубликовали в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».
«В спортивном зале на Бажова, 144 случилась неприятная ситуация. В зал пришли заниматься дети. Тренер был со своим другом, они ушли к себе в кабинет. Минут через 30 тренер проводил своего друга и начал приставать к мальчику», — написано в посте.
По словам пользователя, опубликовавшего видео, мужчина был выпившим. Также мальчик, заснявший видео, рассказал, что тренер начал кричать «по каждому пустяку».
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