05 ноября 2022

В Одессе оградили от вандалов памятник Екатерине II. Видео

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
На Украине продолжаются случаи вандализма в отношении памятников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Памятник императрице Екатерине II в Одессе оградили забором после случаев вандализма. Об этом сообщают многочисленные украинские telegram-каналы, в том числе, и «Униан».

«Памятник Екатерине ІІ в Одессе частично закрыли», — говорится в telegram-канале украинского издания. Ранее монумент неоднократно подвергался актам вандализма: его обливали краской, а на голову надевали мешок. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, поддерживал идею снести памятник.

О ситуации высказался и председатель Комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин. «Тогда уж придется переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и Потемкинскую лестницу», — написал он в своем telegram-канале, комментируя действия одесситов.

Ранее в центре Киева снесли памятник поэту Александру Пушкину. В Киеве также была снята мемориальная доска писателю Михаилу Булгакову, сообщает «Взгляд».

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Памятник императрице Екатерине II в Одессе оградили забором после случаев вандализма. Об этом сообщают многочисленные украинские telegram-каналы, в том числе, и «Униан». «Памятник Екатерине ІІ в Одессе частично закрыли», — говорится в telegram-канале украинского издания. Ранее монумент неоднократно подвергался актам вандализма: его обливали краской, а на голову надевали мешок. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, поддерживал идею снести памятник. О ситуации высказался и председатель Комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин. «Тогда уж придется переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и Потемкинскую лестницу», — написал он в своем telegram-канале, комментируя действия одесситов. Ранее в центре Киева снесли памятник поэту Александру Пушкину. В Киеве также была снята мемориальная доска писателю Михаилу Булгакову, сообщает «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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