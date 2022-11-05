В Одессе оградили от вандалов памятник Екатерине II. Видео

06 ноября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

На Украине продолжаются случаи вандализма в отношении памятников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Памятник императрице Екатерине II в Одессе оградили забором после случаев вандализма. Об этом сообщают многочисленные украинские telegram-каналы, в том числе, и «Униан». «Памятник Екатерине ІІ в Одессе частично закрыли», — говорится в telegram-канале украинского издания. Ранее монумент неоднократно подвергался актам вандализма: его обливали краской, а на голову надевали мешок. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, поддерживал идею снести памятник. О ситуации высказался и председатель Комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин. «Тогда уж придется переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и Потемкинскую лестницу», — написал он в своем telegram-канале, комментируя действия одесситов. Ранее в центре Киева снесли памятник поэту Александру Пушкину. В Киеве также была снята мемориальная доска писателю Михаилу Булгакову, сообщает «Взгляд».

Памятник императрице Екатерине II в Одессе оградили забором после случаев вандализма. Об этом сообщают многочисленные украинские telegram-каналы, в том числе, и «Униан». «Памятник Екатерине ІІ в Одессе частично закрыли», — говорится в telegram-канале украинского издания. Ранее монумент неоднократно подвергался актам вандализма: его обливали краской, а на голову надевали мешок. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, поддерживал идею снести памятник. О ситуации высказался и председатель Комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин. «Тогда уж придется переименовывать и Дерибасовскую. Де Рибас был сподвижником Екатерины. Да и Потемкинскую лестницу», — написал он в своем telegram-канале, комментируя действия одесситов. Ранее в центре Киева снесли памятник поэту Александру Пушкину. В Киеве также была снята мемориальная доска писателю Михаилу Булгакову, сообщает «Взгляд».