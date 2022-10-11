В центре Киева снесли памятник Пушкину. Фото

12 октября 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Памятник Пушкину демонтировали в Киеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает издание «Страна». «В Киеве демонтировали памятник символу „русского мира“ Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову <…>, который погиб в мае 2022 года», — передает издание. На фото видно снесенный бюст Пушкина, а также постамент с надписью «За Бука». Бук — позывной лейтенанта Антипова. Летом на Украине был создан совет, координирующий декоммунизацию и дерусификацию страны. После этого в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. В стране была снесена мемориальная доска Герою Советского Союза генералу Карбышеву. Также сообщалось о планах украинской столицы заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране.

В центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает издание «Страна». «В Киеве демонтировали памятник символу „русского мира“ Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову <…>, который погиб в мае 2022 года», — передает издание. На фото видно снесенный бюст Пушкина, а также постамент с надписью «За Бука». Бук — позывной лейтенанта Антипова. Летом на Украине был создан совет, координирующий декоммунизацию и дерусификацию страны. После этого в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. В стране была снесена мемориальная доска Герою Советского Союза генералу Карбышеву. Также сообщалось о планах украинской столицы заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране.