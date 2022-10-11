11 октября 2022

В центре Киева снесли памятник Пушкину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, памятник пушкину
Памятник Пушкину демонтировали в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает издание «Страна».

«В Киеве демонтировали памятник символу „русского мира“ Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову <…>, который погиб в мае 2022 года», — передает издание. На фото видно снесенный бюст Пушкина, а также постамент с надписью «За Бука». Бук — позывной лейтенанта Антипова.

Летом на Украине был создан совет, координирующий декоммунизацию и дерусификацию страны. После этого в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. В стране была снесена мемориальная доска Герою Советского Союза генералу Карбышеву. Также сообщалось о планах украинской столицы заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает издание «Страна». «В Киеве демонтировали памятник символу „русского мира“ Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову <…>, который погиб в мае 2022 года», — передает издание. На фото видно снесенный бюст Пушкина, а также постамент с надписью «За Бука». Бук — позывной лейтенанта Антипова. Летом на Украине был создан совет, координирующий декоммунизацию и дерусификацию страны. После этого в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка. В стране была снесена мемориальная доска Герою Советского Союза генералу Карбышеву. Также сообщалось о планах украинской столицы заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...