05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Пермские власти раскрыли, сколько потратят на новогоднее оформление улиц

Новогоднее уличное оформление обойдется пермякам в 10 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украшение города к Новому Году. Пермь, новогодняя елка, украшение города, новогоднее оформление
Пермь готовится к празднованию нового года (архивное фото) Фото:

Администрация Перми объявила аукцион на монтаж художественного оформления новогодних городских маршрутов. Суммарная начальная (и максимальная) цена двух контрактов немногим превышает 10 миллионов рублей, указано в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Оказание услуг по монтажу и восстановлению художественного оформления новогодних маршрутов. Начальная цена 5 083 208,67 рублей», — написано на сайте закупок. Начальная цена второго контракта — 5 112 833,42 рублей.

Согласно данным техзадания, в городе должны появиться светодиодные растяжки и гирлянды, а также электронные консоли в виде зимних узоров, Кроме того, будет подсвечено пространство «Пермских ворот», появится несколько новых арт-объектов, возведены светящиеся каркасные декорации. Завершится прием заявок на аукцион 11 ноября.

URA.RU писало в сентября, что муниципальное автономное учреждение культуры города «ПермьПарк» объявило аукцион на поставку детского аттракциона с водным тиром. Он должен быть рассчитан минимум на 24 ребенка и укомплектован бассейном с фигурами в виде бегемота, крокодила, тюленя и других.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Администрация Перми объявила аукцион на монтаж художественного оформления новогодних городских маршрутов. Суммарная начальная (и максимальная) цена двух контрактов немногим превышает 10 миллионов рублей, указано в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Оказание услуг по монтажу и восстановлению художественного оформления новогодних маршрутов. Начальная цена 5 083 208,67 рублей», — написано на сайте закупок. Начальная цена второго контракта — 5 112 833,42 рублей. Согласно данным техзадания, в городе должны появиться светодиодные растяжки и гирлянды, а также электронные консоли в виде зимних узоров, Кроме того, будет подсвечено пространство «Пермских ворот», появится несколько новых арт-объектов, возведены светящиеся каркасные декорации. Завершится прием заявок на аукцион 11 ноября. URA.RU писало в сентября, что муниципальное автономное учреждение культуры города «ПермьПарк» объявило аукцион на поставку детского аттракциона с водным тиром. Он должен быть рассчитан минимум на 24 ребенка и укомплектован бассейном с фигурами в виде бегемота, крокодила, тюленя и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...