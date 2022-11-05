Пермские власти раскрыли, сколько потратят на новогоднее оформление улиц

Новогоднее уличное оформление обойдется пермякам в 10 млн рублей

06 ноября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Пермь готовится к празднованию нового года (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Администрация Перми объявила аукцион на монтаж художественного оформления новогодних городских маршрутов. Суммарная начальная (и максимальная) цена двух контрактов немногим превышает 10 миллионов рублей, указано в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Оказание услуг по монтажу и восстановлению художественного оформления новогодних маршрутов. Начальная цена 5 083 208,67 рублей», — написано на сайте закупок. Начальная цена второго контракта — 5 112 833,42 рублей. Согласно данным техзадания, в городе должны появиться светодиодные растяжки и гирлянды, а также электронные консоли в виде зимних узоров, Кроме того, будет подсвечено пространство «Пермских ворот», появится несколько новых арт-объектов, возведены светящиеся каркасные декорации. Завершится прием заявок на аукцион 11 ноября. URA.RU писало в сентября, что муниципальное автономное учреждение культуры города «ПермьПарк» объявило аукцион на поставку детского аттракциона с водным тиром. Он должен быть рассчитан минимум на 24 ребенка и укомплектован бассейном с фигурами в виде бегемота, крокодила, тюленя и других.

Администрация Перми объявила аукцион на монтаж художественного оформления новогодних городских маршрутов. Суммарная начальная (и максимальная) цена двух контрактов немногим превышает 10 миллионов рублей, указано в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Оказание услуг по монтажу и восстановлению художественного оформления новогодних маршрутов. Начальная цена 5 083 208,67 рублей», — написано на сайте закупок. Начальная цена второго контракта — 5 112 833,42 рублей. Согласно данным техзадания, в городе должны появиться светодиодные растяжки и гирлянды, а также электронные консоли в виде зимних узоров, Кроме того, будет подсвечено пространство «Пермских ворот», появится несколько новых арт-объектов, возведены светящиеся каркасные декорации. Завершится прием заявок на аукцион 11 ноября. URA.RU писало в сентября, что муниципальное автономное учреждение культуры города «ПермьПарк» объявило аукцион на поставку детского аттракциона с водным тиром. Он должен быть рассчитан минимум на 24 ребенка и укомплектован бассейном с фигурами в виде бегемота, крокодила, тюленя и других.