Курганские власти опровергли информацию о том, что ударивший ребенка является тренером

06 ноября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Инцидент, произошедший в курганском спортзале, вызвал общественный резонанс (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Департамент образования и науки Курганской области опроверг информацию о тренере, который в спортзале ударил ребенка. Разъяснения по данному инциденту опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В связи с появившейся в соцсетях информацией „пьяном тренере“, который на тренировке ударил ребенка, департамент образования и науки Курганской области сообщает, что человек на видео не является тренером и не имеет лицензии на образовательную деятельность. В регионе совместно с управлением по физической культуре и спорту будет создана комиссия для проверки спортивных залов, клубов и других подобных частных заведений, где оказываются услуги несовершеннолетним», — написано в сообщении. Информация о случившемся направлена в УМВД по Курганской области и в прокуратуру. Силовики организовали проверку. После инцидента уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина выступила с обращением к родителям: «Уважаемые мамы и папы, будьте бдительны! Когда вы отдаете своих детей в кружки и секции, проверяйте наличие лицензии у этой организации, убедитесь, что учреждение работает легально и трудятся в нем настоящие профессионалы. Интересуйтесь качеством работы и используемыми методами, если есть сомнения, не доверяйте детей». Ранее URA.RU писало, что в один из курганских спортивных залов пришли заниматься дети. Очевидцы рассказывали, что «тренер» был со своим другом, После того, как приятель ушел, мужчина начал приставать к одну из мальчишек, а после ударил ребенка.

Департамент образования и науки Курганской области опроверг информацию о тренере, который в спортзале ударил ребенка. Разъяснения по данному инциденту опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В связи с появившейся в соцсетях информацией „пьяном тренере“, который на тренировке ударил ребенка, департамент образования и науки Курганской области сообщает, что человек на видео не является тренером и не имеет лицензии на образовательную деятельность. В регионе совместно с управлением по физической культуре и спорту будет создана комиссия для проверки спортивных залов, клубов и других подобных частных заведений, где оказываются услуги несовершеннолетним», — написано в сообщении. Информация о случившемся направлена в УМВД по Курганской области и в прокуратуру. Силовики организовали проверку. После инцидента уполномоченный по правам ребенка в области Алена Лопатина выступила с обращением к родителям: «Уважаемые мамы и папы, будьте бдительны! Когда вы отдаете своих детей в кружки и секции, проверяйте наличие лицензии у этой организации, убедитесь, что учреждение работает легально и трудятся в нем настоящие профессионалы. Интересуйтесь качеством работы и используемыми методами, если есть сомнения, не доверяйте детей». Ранее URA.RU писало, что в один из курганских спортивных залов пришли заниматься дети. Очевидцы рассказывали, что «тренер» был со своим другом, После того, как приятель ушел, мужчина начал приставать к одну из мальчишек, а после ударил ребенка.