Пушилин рассказал о чуде при обмене пленных с Украиной

Пушилин: в ДНР вернулся боец, считавшийся погибшим на Украине

06 ноября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Пушилин рассказал о бойце, вернувшемся из украинского плена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из украинского плена в Донецкую народную республику вернулся военный, которого считали погибшим. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, назвав это «чудом». «На этот раз произошло чудо. Вернулся супруг женщины, которой сообщили, что он погиб», — поделился Пушилин в своем telegram-канале. Ранее обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Тогда удалось обменять семь бойцов из ДНР и двух из ЛНР. 3 ноября Пушилин сообщал , что Киев освободит еще 107 российских военных, сообщает Pravda.Ru.

Из украинского плена в Донецкую народную республику вернулся военный, которого считали погибшим. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, назвав это «чудом». «На этот раз произошло чудо. Вернулся супруг женщины, которой сообщили, что он погиб», — поделился Пушилин в своем telegram-канале. Ранее обмен военнопленными проводился 29 октября по формуле 50 на 50. Тогда удалось обменять семь бойцов из ДНР и двух из ЛНР. 3 ноября Пушилин сообщал, что Киев освободит еще 107 российских военных, сообщает Pravda.Ru.