05 ноября 2022
04 ноября 2022

Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург незапланированно приземлился в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Во время полета пассажиру стало плохо Фото:

Самолет А-320 рейса SVR271 Москва (Домодедово) — Екатеринбург (Кольцово) произвел незапланированную посадку в аэропорту Казани. Причина — больной пассажир на борту, сообщается в telegram-канале Aviaincident.

«Посадка прошла благополучно. После оказания медицинской помощи, пассажир решил продолжить полет», — комментирует Aviaincident.

Внештатная ситуация произошла в ночь на 6 ноября. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за подробностями, но там воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU рассказывало об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Иркутске. Причиной приземления была техническая неполадка.

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Самолет А-320 рейса SVR271 Москва (Домодедово) — Екатеринбург (Кольцово) произвел незапланированную посадку в аэропорту Казани. Причина — больной пассажир на борту, сообщается в telegram-канале Aviaincident. «Посадка прошла благополучно. После оказания медицинской помощи, пассажир решил продолжить полет», — комментирует Aviaincident. Внештатная ситуация произошла в ночь на 6 ноября. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за подробностями, но там воздержались от комментариев. Ранее URA.RU рассказывало об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Иркутске. Причиной приземления была техническая неполадка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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