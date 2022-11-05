Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург незапланированно приземлился в Казани

Самолет А-320 рейса SVR271 Москва (Домодедово) — Екатеринбург (Кольцово) произвел незапланированную посадку в аэропорту Казани. Причина — больной пассажир на борту, сообщается в telegram-канале Aviaincident.
«Посадка прошла благополучно. После оказания медицинской помощи, пассажир решил продолжить полет», — комментирует Aviaincident.
Внештатная ситуация произошла в ночь на 6 ноября. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» за подробностями, но там воздержались от комментариев.
Ранее URA.RU рассказывало об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Иркутске. Причиной приземления была техническая неполадка.
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