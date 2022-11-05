Власти ХМАО планируют потратить на частичную мобилизацию более 2 млрд

06 ноября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Выделение средств запланировано до конца 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти ХМАО планируют потратить на мобилизационные мероприятия региона в 2022 году более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил департамент финансов ХМАО-Югры. «Всего запланировано в текущем году на мероприятия, связанные с мобилизацией, направить 2,265 млрд рублей», — рассказал представитель регионального департамента финансов ТАСС. По его словам, 570 млн рублей будет направлено на выплаты мобилизованным и добровольцам региона. На содержание инфраструктуры для осуществления мероприятий по мобилизации из бюджета уже выделено 5 млн рублей. При этом другие государственные программы Югры в финансировании не пострадают, отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объяснили, как мобилизованным получить положенные выплаты. Так, региональную единовременную выплату перечисляют в течение трех часов после получения уведомления из военкомата о зачислении югорчан в военную часть.

Власти ХМАО планируют потратить на мобилизационные мероприятия региона в 2022 году более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил департамент финансов ХМАО-Югры. «Всего запланировано в текущем году на мероприятия, связанные с мобилизацией, направить 2,265 млрд рублей», — рассказал представитель регионального департамента финансов ТАСС. По его словам, 570 млн рублей будет направлено на выплаты мобилизованным и добровольцам региона. На содержание инфраструктуры для осуществления мероприятий по мобилизации из бюджета уже выделено 5 млн рублей. При этом другие государственные программы Югры в финансировании не пострадают, отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объяснили, как мобилизованным получить положенные выплаты. Так, региональную единовременную выплату перечисляют в течение трех часов после получения уведомления из военкомата о зачислении югорчан в военную часть.