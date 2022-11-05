05 ноября 2022
04 ноября 2022

Власти ХМАО планируют потратить на частичную мобилизацию более 2 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выделение средств запланировано до конца 2022 года Фото:
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Мобилизация в России

Власти ХМАО планируют потратить на мобилизационные мероприятия региона в 2022 году более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил департамент финансов ХМАО-Югры.

«Всего запланировано в текущем году на мероприятия, связанные с мобилизацией, направить 2,265 млрд рублей», — рассказал представитель регионального департамента финансов ТАСС. По его словам, 570 млн рублей будет направлено на выплаты мобилизованным и добровольцам региона. На содержание инфраструктуры для осуществления мероприятий по мобилизации из бюджета уже выделено 5 млн рублей. При этом другие государственные программы Югры в финансировании не пострадают, отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объяснили, как мобилизованным получить положенные выплаты. Так, региональную единовременную выплату перечисляют в течение трех часов после получения уведомления из военкомата о зачислении югорчан в военную часть.

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Власти ХМАО планируют потратить на мобилизационные мероприятия региона в 2022 году более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил департамент финансов ХМАО-Югры. «Всего запланировано в текущем году на мероприятия, связанные с мобилизацией, направить 2,265 млрд рублей», — рассказал представитель регионального департамента финансов ТАСС. По его словам, 570 млн рублей будет направлено на выплаты мобилизованным и добровольцам региона. На содержание инфраструктуры для осуществления мероприятий по мобилизации из бюджета уже выделено 5 млн рублей. При этом другие государственные программы Югры в финансировании не пострадают, отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО объяснили, как мобилизованным получить положенные выплаты. Так, региональную единовременную выплату перечисляют в течение трех часов после получения уведомления из военкомата о зачислении югорчан в военную часть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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