Мэр Киева Кличко призвал украинцев готовиться к худшему

Украина должна быть готова к худшему варианту развития событий в ходе конфликта с Россией. Об этом рассказал глава Киева Виталий Кличко.
«Мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет», — написал он в своем telegram-канале. Кличко призвал украинцев к экономии электроэнергии. При этом он уточнил, что началась подготовка к зиме. Были закуплены у Запада генераторы и тепловые пушки.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. После того, как украинской стороной 8 октября был поврежден Крымский мост, РФ начала массированные атаки по инфраструктуре страны, в том числе и по Киеву. В ходе ударов были повреждены ТЭЦ. Как заявлял Кличко, Киев рискует остаться без электричества, тепло и водоснабжения из-за ударов ВС РФ, передает Pravda.RU.
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Украина должна быть готова к худшему варианту развития событий в ходе конфликта с Россией. Об этом рассказал глава Киева Виталий Кличко. «Мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет», — написал он в своем telegram-канале. Кличко призвал украинцев к экономии электроэнергии. При этом он уточнил, что началась подготовка к зиме. Были закуплены у Запада генераторы и тепловые пушки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. После того, как украинской стороной 8 октября был поврежден Крымский мост, РФ начала массированные атаки по инфраструктуре страны, в том числе и по Киеву. В ходе ударов были повреждены ТЭЦ. Как заявлял Кличко, Киев рискует остаться без электричества, тепло и водоснабжения из-за ударов ВС РФ, передает Pravda.RU.