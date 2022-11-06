Российский солдат дал совет другим бойцам для спасения жизни на Украине

Боец РФ предупредил об опасности использования украинского оружия в ходе СВО

06 ноября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Российским солдатам нужно пользоваться только своим, проверенным оружием, советует боей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине российским солдатам следует пользоваться только своим оружием, так как оставленное украинское может быть заминированным. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член первой славянской бригады с позывным «Юс». «Убедительная просьба, это всех наших солдат касается. Если от них [ВСУ] „подарки“ остаются, не надо их трогать. Не надо чужое оружие трогать, лучше потом наши минеры и саперы разминируют. Только своим пользуйтесь», — посоветовал «Юс». По его словам, украинские бойцы прежде чем оставить оружие могут заминировать его. Соответственно, любой выстрел станет опасным для жизни. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из ее целей заключается в демилитаризации страны.

В ходе спецоперации на Украине российским солдатам следует пользоваться только своим оружием, так как оставленное украинское может быть заминированным. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член первой славянской бригады с позывным «Юс». «Убедительная просьба, это всех наших солдат касается. Если от них [ВСУ] „подарки“ остаются, не надо их трогать. Не надо чужое оружие трогать, лучше потом наши минеры и саперы разминируют. Только своим пользуйтесь», — посоветовал «Юс». По его словам, украинские бойцы прежде чем оставить оружие могут заминировать его. Соответственно, любой выстрел станет опасным для жизни. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из ее целей заключается в демилитаризации страны.