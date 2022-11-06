Российский солдат дал совет другим бойцам для спасения жизни на Украине

Боец РФ предупредил об опасности использования украинского оружия в ходе СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
Российским солдатам нужно пользоваться только своим, проверенным оружием, советует боей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине российским солдатам следует пользоваться только своим оружием, так как оставленное украинское может быть заминированным. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член первой славянской бригады с позывным «Юс».

«Убедительная просьба, это всех наших солдат касается. Если от них [ВСУ] „подарки“ остаются, не надо их трогать. Не надо чужое оружие трогать, лучше потом наши минеры и саперы разминируют. Только своим пользуйтесь», — посоветовал «Юс». По его словам, украинские бойцы прежде чем оставить оружие могут заминировать его. Соответственно, любой выстрел станет опасным для жизни.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из ее целей заключается в демилитаризации страны.

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В ходе спецоперации на Украине российским солдатам следует пользоваться только своим оружием, так как оставленное украинское может быть заминированным. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал член первой славянской бригады с позывным «Юс». «Убедительная просьба, это всех наших солдат касается. Если от них [ВСУ] „подарки“ остаются, не надо их трогать. Не надо чужое оружие трогать, лучше потом наши минеры и саперы разминируют. Только своим пользуйтесь», — посоветовал «Юс». По его словам, украинские бойцы прежде чем оставить оружие могут заминировать его. Соответственно, любой выстрел станет опасным для жизни. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Одна из ее целей заключается в демилитаризации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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