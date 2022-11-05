Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по заболеваемости ВИЧ

Точное количество ВИЧ-инфицированных свердловчан не сообщается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская область стала одним из 14 регионов-лидеров России, в котором с января по август 2022 года выявлено больше всего ВИЧ-инфицированных. Информация об этом появилась в исследовании Росстата.

«В январе—августе 2022 года половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации. Одним из регионов является Свердловская область», — указано в исследовании.

Всего в России за указанный период 40 187 заболевших, среди них 359 детей. При этом, точное количество ВИЧ-инфицированных свердловчан в исследовании не указано.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. В прошлом году среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей.