05 ноября 2022

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по заболеваемости ВИЧ

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Точное количество ВИЧ-инфицированных свердловчан не сообщается Фото:

Свердловская область стала одним из 14 регионов-лидеров России, в котором с января по август 2022 года выявлено больше всего ВИЧ-инфицированных. Информация об этом появилась в исследовании Росстата.

«В январе—августе 2022 года половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации. Одним из регионов является Свердловская область», — указано в исследовании.

Всего в России за указанный период 40 187 заболевших, среди них 359 детей. При этом, точное количество ВИЧ-инфицированных свердловчан в исследовании не указано.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. В прошлом году среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей.

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Свердловская область стала одним из 14 регионов-лидеров России, в котором с января по август 2022 года выявлено больше всего ВИЧ-инфицированных. Информация об этом появилась в исследовании Росстата. «В январе—августе 2022 года половина всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 субъектах Российской Федерации. Одним из регионов является Свердловская область», — указано в исследовании. Всего в России за указанный период 40 187 заболевших, среди них 359 детей. При этом, точное количество ВИЧ-инфицированных свердловчан в исследовании не указано. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ в 2021 году. В прошлом году среди свердловчан было зарегистрировано 95,7 случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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