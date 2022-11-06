Россия восстановит экономику и коммунальное хозяйство Украины после полной денацификации и демилитаризации страны ухода Владимира Зеленского с поста президента страны. Об этом сообщил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале.
«Наша страна обязательно займется восстановлением экономики и коммунального хозяйства Украины. Это обязательно будет, но только после полной денацификации и демилитаризации Украины, без Зеленского и всей бандеровской шайки», — сообщил Миронов.
Кроме этого, депутат Госдумы отметил, что Россия не только восстановит разрушенную инфраструктуру, но и модернизирует ее. При этом Миронов сообщил, что помощь России пройдет без условий от стран Евросоюза.
Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель демилитаризация и денацификации территорий и защита мирного населения Донбасса.
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Россия восстановит экономику и коммунальное хозяйство Украины после полной денацификации и демилитаризации страны ухода Владимира Зеленского с поста президента страны. Об этом сообщил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов в своем telegram-канале. «Наша страна обязательно займется восстановлением экономики и коммунального хозяйства Украины. Это обязательно будет, но только после полной денацификации и демилитаризации Украины, без Зеленского и всей бандеровской шайки», — сообщил Миронов. Кроме этого, депутат Госдумы отметил, что Россия не только восстановит разрушенную инфраструктуру, но и модернизирует ее. При этом Миронов сообщил, что помощь России пройдет без условий от стран Евросоюза. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель демилитаризация и денацификации территорий и защита мирного населения Донбасса.