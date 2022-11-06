06 ноября 2022
05 ноября 2022

Свердловский депутат Госдумы оправдалась за призыв не впускать уехавших россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ОНФ
Депутат Жанна Рябцева объяснила свои слова про призыв не впускать уехавших россиян Фото:

Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева оправдалась за предложение не пускать обратно ВИЧ-инфицированных россиян, которые переехали в Казахстан. Об этом Рябцева написала в своем официальном telegram-канале.

Ранее свердловский депутат Госдумы отреагировала на сообщение в СМИ, что россияне с ВИЧ уехали в Казахстан в поисках терапии. «Борцы с режимом и традиционными ценностями через одного. Границу бы на засов закрыть, а то они ведь назад полезут», — сообщала Рябцева.

Позднее после публикации ее призыва не пускать ВИЧ-инфицированных россиян обратно Жанна Рябцева объяснила свои слова. «Нет, я не предлагала не пускать в Россию больных с ВИЧ. Такое даже предполагать глупо, ибо они являются полноправными гражданами Российской Федерации, даже если эту самую Россию ненавидят и в сложное для нее время бегут из страны», — написала Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область стала одним из 14 регионов-лидеров России, в котором с января по август 2022 года выявлено больше всего ВИЧ-инфицированных. Всего в России за указанный период 40 187 заболевших, среди них 359 детей.

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Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева оправдалась за предложение не пускать обратно ВИЧ-инфицированных россиян, которые переехали в Казахстан. Об этом Рябцева написала в своем официальном telegram-канале. Ранее свердловский депутат Госдумы отреагировала на сообщение в СМИ, что россияне с ВИЧ уехали в Казахстан в поисках терапии. «Борцы с режимом и традиционными ценностями через одного. Границу бы на засов закрыть, а то они ведь назад полезут», — сообщала Рябцева. Позднее после публикации ее призыва не пускать ВИЧ-инфицированных россиян обратно Жанна Рябцева объяснила свои слова. «Нет, я не предлагала не пускать в Россию больных с ВИЧ. Такое даже предполагать глупо, ибо они являются полноправными гражданами Российской Федерации, даже если эту самую Россию ненавидят и в сложное для нее время бегут из страны», — написала Рябцева. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область стала одним из 14 регионов-лидеров России, в котором с января по август 2022 года выявлено больше всего ВИЧ-инфицированных. Всего в России за указанный период 40 187 заболевших, среди них 359 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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