Пермскому бизнесмену, оскорбившему мобилизованных, подожгли киоск. Фото

07 ноября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

До этого пермяку разбили витрины магазинов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Предпринимателю из Березников (Пермский край) Роману Оснадчуку, который оскорбил мобилизованных, подожгли киоск Ocean Mores. Фото выложили утром 7 ноября в городском паблике «Подслушано Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Что вы делаете? А главное зачем? Там люди работают, деньги честным путем зарабатывают, причем они-то тут… Кругом камеры, неужели думаете, что вас не вычислят», — написала в комментариях Марьяна Коротичева. URA.RU отправило запрос по ситуации в полицию. Ранее агентство сообщало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции. А жители начали бить ему витрины киосков. После этого он попытался продать бизнес и дом. Фото выложили сегодня утром Андрей Мисюрев в группе «Подслушано Березники» / vk.com

Предпринимателю из Березников (Пермский край) Роману Оснадчуку, который оскорбил мобилизованных, подожгли киоск Ocean Mores. Фото выложили утром 7 ноября в городском паблике «Подслушано Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Что вы делаете? А главное зачем? Там люди работают, деньги честным путем зарабатывают, причем они-то тут… Кругом камеры, неужели думаете, что вас не вычислят», — написала в комментариях Марьяна Коротичева. URA.RU отправило запрос по ситуации в полицию. Ранее агентство сообщало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции. А жители начали бить ему витрины киосков. После этого он попытался продать бизнес и дом.