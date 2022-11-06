Предпринимателю из Березников (Пермский край) Роману Оснадчуку, который оскорбил мобилизованных, подожгли киоск Ocean Mores. Фото выложили утром 7 ноября в городском паблике «Подслушано Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Что вы делаете? А главное зачем? Там люди работают, деньги честным путем зарабатывают, причем они-то тут… Кругом камеры, неужели думаете, что вас не вычислят», — написала в комментариях Марьяна Коротичева.
URA.RU отправило запрос по ситуации в полицию. Ранее агентство сообщало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции. А жители начали бить ему витрины киосков. После этого он попытался продать бизнес и дом.
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