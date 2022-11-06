06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Пермскому бизнесмену, оскорбившему мобилизованных, подожгли киоск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная тусовка с кальянами на Вознесенской горке. Екатеринбург , пламя, огонь, поджог, уголь для кальяна
До этого пермяку разбили витрины магазинов Фото:

Предпринимателю из Березников (Пермский край) Роману Оснадчуку, который оскорбил мобилизованных, подожгли киоск Ocean Mores. Фото выложили утром 7 ноября в городском паблике «Подслушано Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Что вы делаете? А главное зачем? Там люди работают, деньги честным путем зарабатывают, причем они-то тут… Кругом камеры, неужели думаете, что вас не вычислят», — написала в комментариях Марьяна Коротичева.

URA.RU отправило запрос по ситуации в полицию. Ранее агентство сообщало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции. А жители начали бить ему витрины киосков. После этого он попытался продать бизнес и дом.

Фото выложили сегодня утром

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Предпринимателю из Березников (Пермский край) Роману Оснадчуку, который оскорбил мобилизованных, подожгли киоск Ocean Mores. Фото выложили утром 7 ноября в городском паблике «Подслушано Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Что вы делаете? А главное зачем? Там люди работают, деньги честным путем зарабатывают, причем они-то тут… Кругом камеры, неужели думаете, что вас не вычислят», — написала в комментариях Марьяна Коротичева. URA.RU отправило запрос по ситуации в полицию. Ранее агентство сообщало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции. А жители начали бить ему витрины киосков. После этого он попытался продать бизнес и дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...