Роман Оснадчук продает свой коттедж за 21,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предприниматель из города Березники Пермского края, который оскорбил мобилизованных, продает свой бизнес и дом из-за переезда в другой город. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Готовый бизнес под ключ. Срок окупаемости максимум 2-2,5 года. После 1 января 2023 все оборудование будет продано по частям», — написано в объявлении.

Магазин морепродуктов продается за 15 млн рублей, три павильона, в которых продаются чебуреки — за 5,5 млн рублей. Также Роман Оснадчук продает свой коттедж площадью 300 квадратных метров за 21,5 млн рублей.

Ранее предприниматель из Березников, находясь в алкогольном опьянении, оскорбил мобилизованных. Позже он извинился перед ними, записав видео. В Госдуме попросили привлечь Романа Оснадчука к ответственности, после чего ему выписали штраф в 45 тысяч рублей.

Роман Оснадчук продает свой бизнес в Березниках Объявление на сайте Avito