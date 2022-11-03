03 ноября 2022

Пермяк, оскорбивший мобилизованных, продает свой бизнес и дом. Скрин

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Роман Оснадчук продает свой коттедж за 21,5 млн рублей Фото:

Предприниматель из города Березники Пермского края, который оскорбил мобилизованных, продает свой бизнес и дом из-за переезда в другой город. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Готовый бизнес под ключ. Срок окупаемости максимум 2-2,5 года. После 1 января 2023 все оборудование будет продано по частям», — написано в объявлении.

Магазин морепродуктов продается за 15 млн рублей, три павильона, в которых продаются чебуреки — за 5,5 млн рублей. Также Роман Оснадчук продает свой коттедж площадью 300 квадратных метров за 21,5 млн рублей.

Ранее предприниматель из Березников, находясь в алкогольном опьянении, оскорбил мобилизованных. Позже он извинился перед ними, записав видео. В Госдуме попросили привлечь Романа Оснадчука к ответственности, после чего ему выписали штраф в 45 тысяч рублей.

Роман Оснадчук продает свой бизнес в Березниках
Также он выставил объявление и о продаже своего коттеджа

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Предприниматель из города Березники Пермского края, который оскорбил мобилизованных, продает свой бизнес и дом из-за переезда в другой город. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. «Готовый бизнес под ключ. Срок окупаемости максимум 2-2,5 года. После 1 января 2023 все оборудование будет продано по частям», — написано в объявлении. Магазин морепродуктов продается за 15 млн рублей, три павильона, в которых продаются чебуреки — за 5,5 млн рублей. Также Роман Оснадчук продает свой коттедж площадью 300 квадратных метров за 21,5 млн рублей. Ранее предприниматель из Березников, находясь в алкогольном опьянении, оскорбил мобилизованных. Позже он извинился перед ними, записав видео. В Госдуме попросили привлечь Романа Оснадчука к ответственности, после чего ему выписали штраф в 45 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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