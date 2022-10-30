30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Пермскому бизнесмену, оскорбившему мобилизованных, громят витрины киосков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
Подписчики в большинстве поддержали того, кто разбил стекло Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Бизнесмену из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины. Такой пост с фотографией разместили очевидцы в городском паблике в соцсети «Вконтакте».

«Вы что творите… Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», — написал человек с ником Sheva Iee в группе «ЧП Березники!».

К посту приложена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. В комментариях подписчики автора поста не поддерживают, а язвительно шутят по этому поводу: «Стекло просто пьяное. Завтра извинится», «Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал». Также некоторые отметили, что продавцам следовало бы сменить работу: «Если продавцы останутся у него работать — они тем самым подпишутся под его словами».

URA.RU сделало запрос по ситуации в полицию. На момент публикации новости ответ еще не поступил.

Ранее URA рассказывало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции.

К посту приложена фотография разбитого киоска

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Бизнесмену из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины. Такой пост с фотографией разместили очевидцы в городском паблике в соцсети «Вконтакте». «Вы что творите… Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», — написал человек с ником Sheva Iee в группе «ЧП Березники!». К посту приложена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. В комментариях подписчики автора поста не поддерживают, а язвительно шутят по этому поводу: «Стекло просто пьяное. Завтра извинится», «Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал». Также некоторые отметили, что продавцам следовало бы сменить работу: «Если продавцы останутся у него работать — они тем самым подпишутся под его словами». URA.RU сделало запрос по ситуации в полицию. На момент публикации новости ответ еще не поступил. Ранее URA рассказывало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...