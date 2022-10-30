Пермскому бизнесмену, оскорбившему мобилизованных, громят витрины киосков. Фото

31 октября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Подписчики в большинстве поддержали того, кто разбил стекло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Бизнесмену из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины. Такой пост с фотографией разместили очевидцы в городском паблике в соцсети «Вконтакте». «Вы что творите… Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», — написал человек с ником Sheva Iee в группе «ЧП Березники!». К посту приложена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. В комментариях подписчики автора поста не поддерживают, а язвительно шутят по этому поводу: «Стекло просто пьяное. Завтра извинится», «Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал». Также некоторые отметили, что продавцам следовало бы сменить работу: «Если продавцы останутся у него работать — они тем самым подпишутся под его словами». URA.RU сделало запрос по ситуации в полицию. На момент публикации новости ответ еще не поступил. Ранее URA рассказывало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции. К посту приложена фотография разбитого киоска Sheva Iee в группе «ЧП Березники!» / vk.com

Бизнесмену из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины. Такой пост с фотографией разместили очевидцы в городском паблике в соцсети «Вконтакте». «Вы что творите… Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», — написал человек с ником Sheva Iee в группе «ЧП Березники!». К посту приложена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. В комментариях подписчики автора поста не поддерживают, а язвительно шутят по этому поводу: «Стекло просто пьяное. Завтра извинится», «Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал». Также некоторые отметили, что продавцам следовало бы сменить работу: «Если продавцы останутся у него работать — они тем самым подпишутся под его словами». URA.RU сделало запрос по ситуации в полицию. На момент публикации новости ответ еще не поступил. Ранее URA рассказывало, что пермский бизнесмен, выпив водки, оскорбил в соцсетях мобилизованных. После этого на следующий день он публично извинился. Видео стало причиной разбирательства в полиции.