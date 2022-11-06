The Rolling Stone: Трамп «копает» под Байдена и собирает коалицию

07 ноября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Трамп звонит своим союзникам в администрации для получения информации о Байдене Фото: wikimedia.org/The White House Экс-президент США Дональд Трамп связывается со своими союзниками в Конгрессе и администрации для получения информации об «импичменте президенту Джо Байдену». Он продолжает оказывать влияние на Республиканскую партию США. Об этом сообщает The Rolling Stone. «Дональд Трамп звонит своим главным союзникам в Конгрессе и высокопоставленным чиновникам администрации, чтобы узнать подробности об их планах импичмента президенту Джо Байдену», — пишет издание, ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров. Источники The Rolling Stone отмечают, что вопросы Трампа касались «возможных сроков любых потенциальных расследований по импичменту» Байдену и его администрации, а также «степени их поддержки». Издание подчеркивает «продолжающееся влияние» Трампа на Республиканскую партию США. А также указывает на «власть, которой он будет обладать, если республиканцы получат достаточно мест на промежуточных выборах [в Сенат США] во вторник». Выборы в Сенат США пройдут 8 ноября. Их победители вступят в должность 3 января 2023 года. Ранее Трамп намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты США на выборах в 2023 году. О своем желании переизбраться на президентский пост также заявлял и Байден, передает Vse42.

Экс-президент США Дональд Трамп связывается со своими союзниками в Конгрессе и администрации для получения информации об «импичменте президенту Джо Байдену». Он продолжает оказывать влияние на Республиканскую партию США. Об этом сообщает The Rolling Stone. «Дональд Трамп звонит своим главным союзникам в Конгрессе и высокопоставленным чиновникам администрации, чтобы узнать подробности об их планах импичмента президенту Джо Байдену», — пишет издание, ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров. Источники The Rolling Stone отмечают, что вопросы Трампа касались «возможных сроков любых потенциальных расследований по импичменту» Байдену и его администрации, а также «степени их поддержки». Издание подчеркивает «продолжающееся влияние» Трампа на Республиканскую партию США. А также указывает на «власть, которой он будет обладать, если республиканцы получат достаточно мест на промежуточных выборах [в Сенат США] во вторник». Выборы в Сенат США пройдут 8 ноября. Их победители вступят в должность 3 января 2023 года. Ранее Трамп намекнул, что планирует снова баллотироваться в президенты США на выборах в 2023 году. О своем желании переизбраться на президентский пост также заявлял и Байден, передает Vse42.