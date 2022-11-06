06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Курган на оборонный завод едет полпред Якушев

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев посетит в Кургане оборонный завод и ряд ремонтируемых объектов (архивное фото) Фото:

Курганскую область 7 ноября посетит полномочный представитель президент РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он планирует посетить предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства.

«Планируется, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым полпред оценит ход работ на инфраструктурных объектах в Кургане. Также Якушев посетит одно из промышленных предприятий региона — ПАО „Курганмашзавод“», — говорится в сообщении властей. Помимо этого, состоится встреча Якушева и Шумкова. Она будет посвящена социально-экономическому развитию региона и другим актуальным вопросам.

Ранее URA.RU сообщало, что Якушев приезжал в Курганскую область в августе. Он посетил ремонтируемые объекты в городах Далматов и Шадринске.

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Курганскую область 7 ноября посетит полномочный представитель президент РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он планирует посетить предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства. «Планируется, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым полпред оценит ход работ на инфраструктурных объектах в Кургане. Также Якушев посетит одно из промышленных предприятий региона — ПАО „Курганмашзавод“», — говорится в сообщении властей. Помимо этого, состоится встреча Якушева и Шумкова. Она будет посвящена социально-экономическому развитию региона и другим актуальным вопросам. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев приезжал в Курганскую область в августе. Он посетил ремонтируемые объекты в городах Далматов и Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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