В Курган на оборонный завод едет полпред Якушев

Курганскую область 7 ноября посетит полномочный представитель президент РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он планирует посетить предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства.
«Планируется, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым полпред оценит ход работ на инфраструктурных объектах в Кургане. Также Якушев посетит одно из промышленных предприятий региона — ПАО „Курганмашзавод“», — говорится в сообщении властей. Помимо этого, состоится встреча Якушева и Шумкова. Она будет посвящена социально-экономическому развитию региона и другим актуальным вопросам.
Ранее URA.RU сообщало, что Якушев приезжал в Курганскую область в августе. Он посетил ремонтируемые объекты в городах Далматов и Шадринске.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45