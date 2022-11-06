В Курган на оборонный завод едет полпред Якушев

07 ноября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев посетит в Кургане оборонный завод и ряд ремонтируемых объектов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганскую область 7 ноября посетит полномочный представитель президент РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он планирует посетить предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства. «Планируется, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым полпред оценит ход работ на инфраструктурных объектах в Кургане. Также Якушев посетит одно из промышленных предприятий региона — ПАО „Курганмашзавод“», — говорится в сообщении властей. Помимо этого, состоится встреча Якушева и Шумкова. Она будет посвящена социально-экономическому развитию региона и другим актуальным вопросам. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев приезжал в Курганскую область в августе. Он посетил ремонтируемые объекты в городах Далматов и Шадринске.

Курганскую область 7 ноября посетит полномочный представитель президент РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он планирует посетить предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства. «Планируется, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым полпред оценит ход работ на инфраструктурных объектах в Кургане. Также Якушев посетит одно из промышленных предприятий региона — ПАО „Курганмашзавод“», — говорится в сообщении властей. Помимо этого, состоится встреча Якушева и Шумкова. Она будет посвящена социально-экономическому развитию региона и другим актуальным вопросам. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев приезжал в Курганскую область в августе. Он посетил ремонтируемые объекты в городах Далматов и Шадринске.