В Тюменской области разгорелся скандал из-за цен на такси. Скрин

Тюменцы считают, что цена сильно завышена Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюменской области недовольны ценами на такси. Соответствующий пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане считают, что цена слишком завышена.

«Прошу инспекцию транспорта обратить внимания на цены на такси. Никто не контролируют их, ставят цену, как хотят. Обычно такая поездка выходит в 145 рублей, но тут просто шок», — написал анонимный автор поста.

Но земляки не поддержали возмущение автора. «Садитесь на автобус тогда. Говорила, говорю, и буду говорить: такси не для бомжей, и должно стоить достойно. А то привыкли за 100 рублей ездить», — высказался пользователь с ником Не Идеальная. «Почему люди такие тупорылые? Они почему считают, что их должны возить за копейки в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях?» — поинтересовался Илья Скорняков. Гораздо меньше тех, кто разделил мнение автора.«Яндекс» и «Убер» в край обнаглели с ценами», — прокомментировал Джавид Гараев.

О подобной ситуации рассказывают и жители Тобольска. За поездку длительностью в три минуты, «Яндекс такси» выставило счет в 350 рублей. «Давайте сразу тысячу рублей за 700 метров брать, „Яндекс“, мы не в Москве, если что», — также написал анонимный автор.

Агентство направило письменный запрос в компанию «Яндекс». На момент публикации новость ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что водители такси «Яндекс» готовятся к забастовке. Их не устраивают низкие тарифы на пассажироперевозки.

Стоимость такси в Тюмени Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Стоимость такси в Тобольске Фото: группа «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»