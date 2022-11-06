В ЯНАО вырос спрос на покупку коммерческой недвижимости

Ожидается, что интерес к покупке коммерческой недвижимости будет расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО с начала года спрос на покупку коммерческой недвижимости вырос до 48 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито».

«С января по октябрь 2022 года, интерес к покупке коммерческой недвижимости на рынке ЯНАО вырос на некоторые типы недвижимости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, спрос на отдельно стоящие здания вырос на 6,3%, в 2022 году средняя стоимость квадратного метра составила 23 383 рубля. Кроме того, популярностью пользуются гостиницы (+48,7%), средняя цена покупки одного квадратного метра составила 21 282 рубля. Также спрос вырос на помещения под автосервисы (+17,2%), средняя стоимость покупки одного квадратно метра составила 23 404 рубля», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за аналогичный период количество предложений о покупке коммерческой недвижимости на рынке округа выросло на 1,5%. Объем предложения на гостиницы вырос на 54,2%, отдельно стоящие здания на 19,4% и автосервисы на 16,7%.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО с 2023 года поднимут цену на аренду недвижимости находящуюся в собственности округа. Базовая ставка арендной платы за один квадратный метр в месяц в 2023 году составит 297,94 рубля.