Грызуна заметили на полке с крупами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». Информация об этом опубликована в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».

«Магнит по адресу: улица Героев, 20а. Не знаю только, мышь это или крыса, но она там не одна была. А потом кто-то эти продукты себе покупает», — говорится в сообществе.

Грызунов автор поста заметил на полке с крупами и успел заснять на видео. Видеозапись он приложил к своему посту. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу «Магнит». В их адрес был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО уличила «Магнит» в продаже йогурта с плесенью. Женщина уверена, что были нарушены условия хранения.