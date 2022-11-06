06 ноября 2022
05 ноября 2022

В нижневартовском магазине «Магнит» жители заметили крыс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазине Магнит. Челябинск, магнит, рис, крупа
Грызуна заметили на полке с крупами Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». Информация об этом опубликована в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте».

«Магнит по адресу: улица Героев, 20а. Не знаю только, мышь это или крыса, но она там не одна была. А потом кто-то эти продукты себе покупает», — говорится в сообществе.

Грызунов автор поста заметил на полке с крупами и успел заснять на видео. Видеозапись он приложил к своему посту. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу «Магнит». В их адрес был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО уличила «Магнит» в продаже йогурта с плесенью. Женщина уверена, что были нарушены условия хранения.

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В Нижневартовске (ХМАО) жители заметили грызунов на полках с продуктами в магазине «Магнит». Информация об этом опубликована в группе «ЧП Нижневартовска» в соцсети «ВКонтакте». «Магнит по адресу: улица Героев, 20а. Не знаю только, мышь это или крыса, но она там не одна была. А потом кто-то эти продукты себе покупает», — говорится в сообществе. Грызунов автор поста заметил на полке с крупами и успел заснять на видео. Видеозапись он приложил к своему посту. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в пресс-службу «Магнит». В их адрес был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО уличила «Магнит» в продаже йогурта с плесенью. Женщина уверена, что были нарушены условия хранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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