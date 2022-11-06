Цены на газ в Европе резко снизились

07 ноября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Цена европейского газа на утро 7 ноября — 1123 доллара за тысячу кубометров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Цены на газ в Европе снизилась почти на 7 процентов. Сейчас ее стоимость составляет 1134 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи. По состоянию на 10:45 по московскому времени цена контракта с исполнением на январь снизилась на 5,7 процента, составив 1123 доллара за тысячу кубометров. Падение газовых котировок связано с заполненностью подземных газовых хранилищ Европы, а также благоприятной погодой на ее территориях. Начало зимнего сезона в регионе в регионе ознаменовало начало отбора газа из хранилищ несколькими странами. Европейские страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Так, одна из санкционных мер Запада — введение потолка цен на российскую нефть. Ранее французское издание Le figaro писало о том, что Европа наладит совместные закупки газа.

Цены на газ в Европе снизилась почти на 7 процентов. Сейчас ее стоимость составляет 1134 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи. По состоянию на 10:45 по московскому времени цена контракта с исполнением на январь снизилась на 5,7 процента, составив 1123 доллара за тысячу кубометров. Падение газовых котировок связано с заполненностью подземных газовых хранилищ Европы, а также благоприятной погодой на ее территориях. Начало зимнего сезона в регионе в регионе ознаменовало начало отбора газа из хранилищ несколькими странами. Европейские страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Так, одна из санкционных мер Запада — введение потолка цен на российскую нефть. Ранее французское издание Le figaro писало о том, что Европа наладит совместные закупки газа.