06 ноября 2022

Цены на газ в Европе резко снизились

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Цена европейского газа на утро 7 ноября — 1123 доллара за тысячу кубометров Фото:
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Газовый кризис в Европе

Цены на газ в Европе снизилась почти на 7 процентов. Сейчас ее стоимость составляет 1134 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи.

По состоянию на 10:45 по московскому времени цена контракта с исполнением на январь снизилась на 5,7 процента, составив 1123 доллара за тысячу кубометров. Падение газовых котировок связано с заполненностью подземных газовых хранилищ Европы, а также благоприятной погодой на ее территориях. Начало зимнего сезона в регионе в регионе ознаменовало начало отбора газа из хранилищ несколькими странами.

Европейские страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Так, одна из санкционных мер Запада — введение потолка цен на российскую нефть. Ранее французское издание Le figaro писало о том, что Европа наладит совместные закупки газа.

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Цены на газ в Европе снизилась почти на 7 процентов. Сейчас ее стоимость составляет 1134 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи. По состоянию на 10:45 по московскому времени цена контракта с исполнением на январь снизилась на 5,7 процента, составив 1123 доллара за тысячу кубометров. Падение газовых котировок связано с заполненностью подземных газовых хранилищ Европы, а также благоприятной погодой на ее территориях. Начало зимнего сезона в регионе в регионе ознаменовало начало отбора газа из хранилищ несколькими странами. Европейские страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Так, одна из санкционных мер Запада — введение потолка цен на российскую нефть. Ранее французское издание Le figaro писало о том, что Европа наладит совместные закупки газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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