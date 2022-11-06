Погибшему в ходе СВО жителю Нового Уренгоя установили мемориал

Погибшему в СВО жителю Нового Уренгоя установили мемориал

Погибший ямалец закрыл собой раненого боевого товарища Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО) Денису Жиденко, который героически погиб в ходе специальной военной операции, открыли мемориальную доску. Ямалец пошел добровольцем в феврале 2022 года, рассказал мэр города Андрей Воронов.

«Открыли мемориальную доску, посвященную памяти Дениса Жиденко. Он погиб в августе в ходе спецоперации на Украине. Денис закончил 13 школу. Сейчас это кадетская школа им. Героя РФ В. И. Шарпатова. Здесь его помнят, как открытого, доброго, жизнерадостного и спортивного парня, готового прийти на помощь. Денис служил в армии, был десантником. Проходил службу на территории Чеченской Республики», — рассказал он в telegram-канале.

Воронов уточнил, что солдат погиб на территории Николаевской области. Ямалец закрыл собой раненого боевого товарища. Его посмертно наградили Орденом Мужества за героизм о отвагу.

РФ проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация Украины. Также российская армия защищает мирное население Донбасса, которое 8 лет подвергается обстрелам со стороны ВСУ.