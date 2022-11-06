Новый замглавы свердловской полиции попытается помирить шефа с подчиненными

07 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

По словам источника, некоторые сотрудники главка неоднозначно относятся к начальству Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Четвертый замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, назначенный 2 ноября для курирования кадровых вопросов в ведомстве, помимо прочего, займется налаживанием отношений шефа главка Александра Мешкова с его подчиненными, неоднозначно относящимися к начальству. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, усомнившись, что старания нового руководителя приведут к желаемому результату. Новость по теме Источник раскрыл секретные задачи нового замглавы свердловской полиции «В главке долгое время существует проблема взаимоотношений начальник — подчиненный, из-за чего уже не раз возникали недопонимания. Ремезков, по задумке, должен примирить подчиненных с Мешковым, чтобы обеспечить эффективность работы при сильнейшем некомплекте. Однако методы работы остаются загадкой, Ремезкова не характеризуют как мягкого начальника», — рассказал собеседник агентства. По его словам, некомплект в главке приближается к 30% (хотя по официальным данным, он ниже), что при некачественно построенной управленческой системе может привести к серьезным последствиям. Чтобы не допустить такого, планируется проводить дополнительную работу с личным составом, курировать которую будет лично Ремезков. При этом люди, близкие к работе главка, сомневаются, что URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Ремезков назначен на должность заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области в начале ноября. По словам инсайдеров, он займется командированием сотрудников в новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Там сотрудники не будут принимать участие в болевых действиях, но займут места в местных администрациях. Однако, по словам источников, эффективная работа в этом направлении возможна при устранении проблем в управлении по работе с личным составом главка.

Четвертый замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, назначенный 2 ноября для курирования кадровых вопросов в ведомстве, помимо прочего, займется налаживанием отношений шефа главка Александра Мешкова с его подчиненными, неоднозначно относящимися к начальству. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, усомнившись, что старания нового руководителя приведут к желаемому результату. «В главке долгое время существует проблема взаимоотношений начальник — подчиненный, из-за чего уже не раз возникали недопонимания. Ремезков, по задумке, должен примирить подчиненных с Мешковым, чтобы обеспечить эффективность работы при сильнейшем некомплекте. Однако методы работы остаются загадкой, Ремезкова не характеризуют как мягкого начальника», — рассказал собеседник агентства. По его словам, некомплект в главке приближается к 30% (хотя по официальным данным, он ниже), что при некачественно построенной управленческой системе может привести к серьезным последствиям. Чтобы не допустить такого, планируется проводить дополнительную работу с личным составом, курировать которую будет лично Ремезков. При этом люди, близкие к работе главка, сомневаются, что URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Ремезков назначен на должность заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области в начале ноября. По словам инсайдеров, он займется командированием сотрудников в новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Там сотрудники не будут принимать участие в болевых действиях, но займут места в местных администрациях. Однако, по словам источников, эффективная работа в этом направлении возможна при устранении проблем в управлении по работе с личным составом главка.