Источник раскрыл секретные задачи нового замглавы свердловской полиции

Новый замначальника свердловского ГУ МВД будет командировать сотрудников в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон

02 ноября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Сергей Ремезков назначен заместителем начальника главка 2 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новый — четвертый — заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, назначенный для решения кадровых вопросов, получил задачи по командированию сотрудников для охраны правопорядка на новых территориях России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Эта задача полковника не разглашается из-за специфики работы, сообщил инсайдер URA.RU в силовых структурах. «Ремезков официально отвечает за решение некомплекта кадров в главке, однако есть ряд и не озвученных полномочий, которые непосредственно связаны с присоединением новых территорий к РФ. На местах нужно заново создавать местные администрации и обеспечивать охрану правопорядка на территориях. Должность нового заместителя была введена на федеральном уровне именно для этих целей. Конечно, прямо об этом никто не говорит», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Ремезков, возглавлявший управление по охране общественного порядка в свердловском главке, хорошо знает способности и потенциал сотрудников, которые могут быть командированы. Это сделало нового заместителя одной из главных кандидатур на должность. Однако рассматривалась и кандидатура Дмитрия Панфилова, который после повышения Ремезкова, временно стал отвечать за охрану порядка в Свердловской области. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Информация о назначении нового заместителя начальника главка Александра Мешкова появилась летом, после подписания соответствующего указана на федеральном уровне. Московским куратором нового заместителя стал замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, поставленный на должность в начале июля. После этого планировалось занять вакантную должность и в свердловском главке, однако планы руководства сорвал некомплект, который, по словам источника, достигает 30%, хотя официально эти данные опровергались. По словам инсайдера, ставить на место Ремезкова было некого.

Новый — четвертый — заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, назначенный для решения кадровых вопросов, получил задачи по командированию сотрудников для охраны правопорядка на новых территориях России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Эта задача полковника не разглашается из-за специфики работы, сообщил инсайдер URA.RU в силовых структурах. «Ремезков официально отвечает за решение некомплекта кадров в главке, однако есть ряд и не озвученных полномочий, которые непосредственно связаны с присоединением новых территорий к РФ. На местах нужно заново создавать местные администрации и обеспечивать охрану правопорядка на территориях. Должность нового заместителя была введена на федеральном уровне именно для этих целей. Конечно, прямо об этом никто не говорит», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Ремезков, возглавлявший управление по охране общественного порядка в свердловском главке, хорошо знает способности и потенциал сотрудников, которые могут быть командированы. Это сделало нового заместителя одной из главных кандидатур на должность. Однако рассматривалась и кандидатура Дмитрия Панфилова, который после повышения Ремезкова, временно стал отвечать за охрану порядка в Свердловской области. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Информация о назначении нового заместителя начальника главка Александра Мешкова появилась летом, после подписания соответствующего указана на федеральном уровне. Московским куратором нового заместителя стал замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко, поставленный на должность в начале июля. После этого планировалось занять вакантную должность и в свердловском главке, однако планы руководства сорвал некомплект, который, по словам источника, достигает 30%, хотя официально эти данные опровергались. По словам инсайдера, ставить на место Ремезкова было некого.