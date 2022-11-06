06 ноября 2022
05 ноября 2022

В ХМАО женщину ждет суд за присвоение субсидии, выданной на парикмахерскую

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Бюджетные деньги женщина растратила на личные нужды Фото:

В Березовском районе ХМАО будут судить местную жительницу, которая присвоила субсидию, выданную на организацию салона красоты. Ее обвиняют в растрате. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа.

«Центром занятости населения обвиняемой предоставлена субсидия в размере 220 тысяч рублей для организации собственного дела в сфере косметических и парикмахерских услуг. Вместе с тем злоумышленница документы о целевом использовании субсидии на организацию собственного дела в Центр занятости населения не предоставила. Бюджетные денежные средства растратила на личные нужды», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила все материалы уголовного дела в суд. За содеянное женщине грозит штраф и лишение свободы до двух лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в чиновники из ХМАО оплатили фиктивные соцопросы на 8 миллионов рублей. Мэрия Октябрьского района заказала проведение соцопросов, оплатила их, однако фактически работа подрядчиком не была выполнена.

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В Березовском районе ХМАО будут судить местную жительницу, которая присвоила субсидию, выданную на организацию салона красоты. Ее обвиняют в растрате. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа. «Центром занятости населения обвиняемой предоставлена субсидия в размере 220 тысяч рублей для организации собственного дела в сфере косметических и парикмахерских услуг. Вместе с тем злоумышленница документы о целевом использовании субсидии на организацию собственного дела в Центр занятости населения не предоставила. Бюджетные денежные средства растратила на личные нужды», — сообщили в ведомстве. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила все материалы уголовного дела в суд. За содеянное женщине грозит штраф и лишение свободы до двух лет. Ранее URA.RU сообщало, что в чиновники из ХМАО оплатили фиктивные соцопросы на 8 миллионов рублей. Мэрия Октябрьского района заказала проведение соцопросов, оплатила их, однако фактически работа подрядчиком не была выполнена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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