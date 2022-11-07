В Тюмени осужден подельник начальника ГИБДД, получившего срок за взятки

Бывший сотрудник ГИБДД Тюменской области Михаил Жигалкин признан виновным в получении взяток Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин признан виновным в получении взяток взамен на помощь в получении водительских удостоверений. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал регионального управления СК. Жигалкин является подельником экс-главы Госавтоинспекции Тюменской области Александра Селюнина, приговоренного ранее к 4,5 годам лишения свободы за аналогичные преступления.

«Объем каждого уголовного дела составил свыше 15 томов. Судом с учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок четыре года, с лишением специального звания подполковник полиции», — указано в сообщении регионального СК по Тюменской области.

Как установило следствие, в период с 2019 по 2020 годы Жигалкин незаконно оформил и выдал 38 водительских удостоверений. За свои «услуги» он, в общей сложности, получил 967 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды. «Судом установлено, что в феврале 2019 года обвиняемый со своим знакомым организовали преступную схему приема теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения. Подельник собирал взятки с граждан за прием экзаменов и передавал их начальнику отдела. Последний давал незаконные указания своим подчиненным о выставлении положительных отметок при приеме экзаменов», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

28 июня в Тюмени был осужден подельник Жигалкина, экс-глава областной ГИБДД Александр Селюнин. Во время следствия он признался в том, что брал взятки деньгами, кондиционерами и мобильными телефонами.