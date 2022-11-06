Главный налоговый инспектор в Тюмени получает в 4 раза меньше курьера

Главному налоговому инспектору Тюмени готовы платить от 17 до 25 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главному налоговому инспектору в Тюмени готовы платить от 17 до 25 тыс. рублей. Соответствующая вакансия была размещена на портале «Госслужба». При этом, по данным сервиса «Зарплата.ру», средний заработок пешего курьера в Тюмени составляет более 66 тыс. рублей.

«Главный государственный налоговый инспектор. Отдел камеральных проверок №2. Заработная плата: от 17 000 до 25 000 руб.», — указано на портале «Госслужба».

Там указано, что в обязанности налогового инспектора входит проведение налоговых проверок, взаимодействие с силовиками и контролирующими органами, выездная работа. Среди обязательных требований к кандидатам на должность — наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата, знание Конституции РФ, федеральных законов и т. д.

По данным сервиса «Зарпалата.ру», средний заработок тюменского пешего курьера составляет более 66 тыс. рублей. Сумма почти в четыре раза превышает ставку главного федерального налогового инспектора Тюмени. При этом в курьеры берут без опыта работы и образования.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Избирательная комиссия Тюменской области ищет в штат завхоза, которому предлагают зарплату в 25 тыс. рублей. При этом в Тюмени более высокий доход предлагают уборщицам.