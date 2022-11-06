06 ноября 2022

В тюменском депздраве встали на защиту врачей, которые не приняли пациентку с острой болью

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, клещи, щипцы, инструменты стоматолога
Жительнице Тобольска с острой болью отказали в лечении зубов из-за окончания времени приема Фото:

В день инцидента, когда жительнице Тобольска с острой зубной болью отказали в медицинской помощи из-за окончания времени приема, дежурный хирург провел несколько сложных операций и закончил рабочий день на час позже графика. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Ранее агентство писало о том, что пациентка четыре часа просидела в очереди к врачу, но так и не попала на прием.

«4 ноября хирург работал с 9:00 до 15:00. Фактически он закончил рабочий день в 16:10, так как было несколько сложных удалений. За это время медицинская помощь была оказана 15 пациентам, из них — несколько детей. В субботу работал дежурный стоматолог-терапевт с 8:00 до 17:00; в воскресенье — дежурный хирург с 9:00 до 15:00, в порядке очереди. В рабочие дни смотровой кабинет работает с 8.00 до 14.00. Поликлиника работает с 8.00 до 20.00», — сообщили URA.RU в тюменском депздраве.

Там добавили, что запись на прием в тобольскую стоматологию проводится в рабочие дни с 7:30 при личном обращении в регистратуру. Также записать можно через портал Госуслуги.

Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменского микрорайона Ново-Патрушево пожаловались на условия обслуживания в новом филиале стоматологической поликлиники №3. По их словам, бесплатное лечение там предусмотрено только для детей. Взрослых в больнице обслуживают только по полисам ДМС, либо за деньги.

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В день инцидента, когда жительнице Тобольска с острой зубной болью отказали в медицинской помощи из-за окончания времени приема, дежурный хирург провел несколько сложных операций и закончил рабочий день на час позже графика. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Ранее агентство писало о том, что пациентка четыре часа просидела в очереди к врачу, но так и не попала на прием. «4 ноября хирург работал с 9:00 до 15:00. Фактически он закончил рабочий день в 16:10, так как было несколько сложных удалений. За это время медицинская помощь была оказана 15 пациентам, из них — несколько детей. В субботу работал дежурный стоматолог-терапевт с 8:00 до 17:00; в воскресенье — дежурный хирург с 9:00 до 15:00, в порядке очереди. В рабочие дни смотровой кабинет работает с 8.00 до 14.00. Поликлиника работает с 8.00 до 20.00», — сообщили URA.RU в тюменском депздраве. Там добавили, что запись на прием в тобольскую стоматологию проводится в рабочие дни с 7:30 при личном обращении в регистратуру. Также записать можно через портал Госуслуги. Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменского микрорайона Ново-Патрушево пожаловались на условия обслуживания в новом филиале стоматологической поликлиники №3. По их словам, бесплатное лечение там предусмотрено только для детей. Взрослых в больнице обслуживают только по полисам ДМС, либо за деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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