Курганец пытался убить оппонента в уличной драке у ночного клуба

Подозреваемый был задержан при попытке выехать из Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганец едва не забил ногами 23-летнего оппонента в драке у ночного заведения. Совершить убийство ему помешали очевидцы. Мужчина пытался покинуть Курганскую область, но был задержан сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Задержан житель Кургана 1996 года рождения, который 2 ноября в ходе драки причинил 23-летнему курганцу телесные повреждения. Пострадавший оказался в больнице с тяжелыми травмами. Жестокие удары ногами по голове пресекли очевидцы драки, поэтому молодой человек остался жив. По факту покушения на убийство следователем СУ СКР возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении регионального УМВД.

В пресс-службе СУ СКР по Курганской области сообщили, что ранее участники драки были не знакомы. В ночном заведении между ними произошел конфликт, который спровоцировал обвиняемый. На улице они подрались. Подозреваемый скрылся с места происшествия и попытался выехать за пределы Курганской области. В настоящее время фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жалуются на регулярные драки возле бара «Егерь». Так, в августе произошел конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами. Оба участника инцидента и очевидцы были доставлены в отдел полиции. Но мужчины не стали писать заявления и сообщили, что претензий друг к другу не имеют.