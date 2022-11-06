Свердловчанин, подозреваемый в поджоге клуба в Костроме, оказался злостным должником

07 ноября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Пьяная выходка, предположительно, привела к гибели в огне 13 людей (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Житель города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, подозреваемый в поджоге клуба «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек, оказался злостным должником Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, Ионкин должен более 176 тысяч рублей. «Ионкин Станислав Сергеевич — злостный должник ФССП, в том числе по микрозаймам и за сотовую связь. Долги в 2020—2022 годах составили 176 210 рублей», — уточнил источник. При этом согласно банку данных исполнительных производств ФССП Станислав Ионкин должен более скромную сумму — порядка 54600 рублей. Согласно базе данных, он имеет задолженности по кредитным платежам, также на него наложены взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Ранее URA.RU cообщало, что в клубе «Полигон» в Костроме вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек. Подозревается в совершении преступления военнослужащий из города Асбест Станислав Ионкин. По версии следствия, во время конфликта с другими посетителями свердловчанин выстрелил из охотничьей ракетницы, что привело к возгоранию. Мужчина был задержан по горячим следам и заключен под стражу.

Житель города Асбест (Свердловская область) Станислав Ионкин, подозреваемый в поджоге клуба «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек, оказался злостным должником Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, Ионкин должен более 176 тысяч рублей. «Ионкин Станислав Сергеевич — злостный должник ФССП, в том числе по микрозаймам и за сотовую связь. Долги в 2020—2022 годах составили 176 210 рублей», — уточнил источник. При этом согласно банку данных исполнительных производств ФССП Станислав Ионкин должен более скромную сумму — порядка 54600 рублей. Согласно базе данных, он имеет задолженности по кредитным платежам, также на него наложены взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Ранее URA.RU cообщало, что в клубе «Полигон» в Костроме вспыхнул пожар, в котором погибли 13 человек. Подозревается в совершении преступления военнослужащий из города Асбест Станислав Ионкин. По версии следствия, во время конфликта с другими посетителями свердловчанин выстрелил из охотничьей ракетницы, что привело к возгоранию. Мужчина был задержан по горячим следам и заключен под стражу.