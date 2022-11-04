Знакомый свердловчанина, подозреваемого в поджоге клуба в Костроме, назвал его добрым и спокойным

Знакомый подозреваемого заявил, что раньше мужчина не был связан с криминалом Фото: страница Станислава Ионкина в соцсети «ВКонтакте»

новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Одноклассник военнослужащего из Асбеста Станислава Ионкина, которого подозревают в поджоге костромского ночного клуба «Полигон», удивился последним новостям, связанным с его давним знакомым. В разговоре с корреспондентом URA.RU он охарактеризовал мужчину добрым, спокойным и добавил, что Ионкин никогда не был связан с криминалом.

«Ну, парнишка он был хороший и добрый. Никогда с криминалом связан не был», — сказал знакомый Ионкина.

Собеседник агентства добавил, что мужчина был спокойным. «Он никогда ни на кого не срывался. Не вел себя агрессивно. Не видел, чтобы он даже унижал кого-то», — добавил одноклассник.

Асбестовского контрактника Станислава Ионкина задержали по подозрению в поджоге ночного клуба «Полигон». Инцидент произошел ночью 5 ноября. Сообщалось, что мужчина выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. В пожаре погибли 13 человек, еще четверо пострадали.

Полицейские задержали мужчину в шести километрах от места происшествия. При задержании он просил силовиков не применять к нему грубую физическую силу, и самостоятельно сдался. В Кострому Ионкин приехал, чтобы пройти военную комиссию. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.