Знакомый свердловчанина, подозреваемого в поджоге клуба в Костроме, назвал его добрым и спокойным

Одноклассник военнослужащего из Асбеста Станислава Ионкина, которого подозревают в поджоге костромского ночного клуба «Полигон», удивился последним новостям, связанным с его давним знакомым. В разговоре с корреспондентом URA.RU он охарактеризовал мужчину добрым, спокойным и добавил, что Ионкин никогда не был связан с криминалом.
«Ну, парнишка он был хороший и добрый. Никогда с криминалом связан не был», — сказал знакомый Ионкина.
Собеседник агентства добавил, что мужчина был спокойным. «Он никогда ни на кого не срывался. Не вел себя агрессивно. Не видел, чтобы он даже унижал кого-то», — добавил одноклассник.
Асбестовского контрактника Станислава Ионкина задержали по подозрению в поджоге ночного клуба «Полигон». Инцидент произошел ночью 5 ноября. Сообщалось, что мужчина выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. В пожаре погибли 13 человек, еще четверо пострадали.
Полицейские задержали мужчину в шести километрах от места происшествия. При задержании он просил силовиков не применять к нему грубую физическую силу, и самостоятельно сдался. В Кострому Ионкин приехал, чтобы пройти военную комиссию. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.
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Одноклассник военнослужащего из Асбеста Станислава Ионкина, которого подозревают в поджоге костромского ночного клуба «Полигон», удивился последним новостям, связанным с его давним знакомым. В разговоре с корреспондентом URA.RU он охарактеризовал мужчину добрым, спокойным и добавил, что Ионкин никогда не был связан с криминалом. «Ну, парнишка он был хороший и добрый. Никогда с криминалом связан не был», — сказал знакомый Ионкина. Собеседник агентства добавил, что мужчина был спокойным. «Он никогда ни на кого не срывался. Не вел себя агрессивно. Не видел, чтобы он даже унижал кого-то», — добавил одноклассник. Асбестовского контрактника Станислава Ионкина задержали по подозрению в поджоге ночного клуба «Полигон». Инцидент произошел ночью 5 ноября. Сообщалось, что мужчина выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. В пожаре погибли 13 человек, еще четверо пострадали. Полицейские задержали мужчину в шести километрах от места происшествия. При задержании он просил силовиков не применять к нему грубую физическую силу, и самостоятельно сдался. В Кострому Ионкин приехал, чтобы пройти военную комиссию. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.