В Тюмени, ХМАО и ЯНАО подорожало дизельное топливо, но подешевел бензин

07 ноября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

В Надыме дизельное топливо подорожало на 3 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени, ХМАО и ЯНАО на автозаправочных станциях с ноября начало дорожать дизельное топливо. Но при этом дешевеет бензин. Данные об этом опубликовало у себя на сайте «Агентство нефтегазовой информации». «В Тюмени, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске на АЗС „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ литр дизельного топлива за неделю (с 31 октября) вырос в стоимости на 0,3 рубля. „Газпромнефть“ в Тюмени отпускает ДТ, увеличив цену на 1,8 рублей за литр. Выросла цена „дизеля“ на 1 рубль и на заправках „Эталон“ в Сургуте. „Роснефть“ в Надыме подняла цену на дизтопливо на 3 рубля», — сообщает агентство. При этом специалисты «Агентства нефтегазовой информации» сообщают, что во всех городах замечена тенденция к снижению стоимости на бензин АИ-95 и АИ-92. «„ЛУКОЙЛ“ в Тюмени снизил цену на литр АИ-95 на 0,17 рублей. В Нижневартовске и Сургуте на заправках „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ литр АИ-95 подешевел на 0,27 рублей, а в Ханты-Мансийске — на 0,45 рублей. У оператора „Октан“ в Сургуте снижение на АИ-95 составило 1,1 рублей», — добавили в агентстве. Самое же значительное снижение стоимости замечено на бензин 92 марки в Сургуте. У оператора «Октан» он подешевел на 2 рубля, а в «Эталоне» на 2,4 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с доступным бензином. В основу рейтинга положен объем топлива марки АИ — 92, который можно приобрести в регионе на среднемесячную зарплату.

В Тюмени, ХМАО и ЯНАО на автозаправочных станциях с ноября начало дорожать дизельное топливо. Но при этом дешевеет бензин. Данные об этом опубликовало у себя на сайте «Агентство нефтегазовой информации». «В Тюмени, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске на АЗС „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ литр дизельного топлива за неделю (с 31 октября) вырос в стоимости на 0,3 рубля. „Газпромнефть“ в Тюмени отпускает ДТ, увеличив цену на 1,8 рублей за литр. Выросла цена „дизеля“ на 1 рубль и на заправках „Эталон“ в Сургуте. „Роснефть“ в Надыме подняла цену на дизтопливо на 3 рубля», — сообщает агентство. При этом специалисты «Агентства нефтегазовой информации» сообщают, что во всех городах замечена тенденция к снижению стоимости на бензин АИ-95 и АИ-92. «„ЛУКОЙЛ“ в Тюмени снизил цену на литр АИ-95 на 0,17 рублей. В Нижневартовске и Сургуте на заправках „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ литр АИ-95 подешевел на 0,27 рублей, а в Ханты-Мансийске — на 0,45 рублей. У оператора „Октан“ в Сургуте снижение на АИ-95 составило 1,1 рублей», — добавили в агентстве. Самое же значительное снижение стоимости замечено на бензин 92 марки в Сургуте. У оператора «Октан» он подешевел на 2 рубля, а в «Эталоне» на 2,4 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с доступным бензином. В основу рейтинга положен объем топлива марки АИ — 92, который можно приобрести в регионе на среднемесячную зарплату.