ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с доступным бензином

ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов по количеству бензина, которое можно приобрести на среднемесячную зарплату. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА «Новости».
«Рейтинг РИА „Новости“ регионов России по доступности бензина в первой половине 2022 года. ЯНАО — 2380 литров; Москва — 2110 литров; Чукотка — 1920 литров; НАО — 1700 литров; ХМАО — 1680 литров», — сообщает агентство в соцсети.
В основу рейтинга положен объем топлива марки АИ — 92, который можно приобрести в регионе на среднемесячную зарплату. По этому показателю ЯНАО занимает первое место, а ХМАО — пятое.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЯНАО и ХМАО больше всех семей, относящихся к среднему классу. ЯНАО занял первое место, ХМАО — четвертое, уступив Магаданской области и Чукотке.
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ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов по количеству бензина, которое можно приобрести на среднемесячную зарплату. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА «Новости». «Рейтинг РИА „Новости“ регионов России по доступности бензина в первой половине 2022 года. ЯНАО — 2380 литров; Москва — 2110 литров; Чукотка — 1920 литров; НАО — 1700 литров; ХМАО — 1680 литров», — сообщает агентство в соцсети. В основу рейтинга положен объем топлива марки АИ — 92, который можно приобрести в регионе на среднемесячную зарплату. По этому показателю ЯНАО занимает первое место, а ХМАО — пятое. Ранее URA.RU рассказало о том, что в ЯНАО и ХМАО больше всех семей, относящихся к среднему классу. ЯНАО занял первое место, ХМАО — четвертое, уступив Магаданской области и Чукотке.