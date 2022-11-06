Челябинские власти просят помочь с ремонтом главного ДК в Златоусте

На ремонт крупнейшего дворца в Златоусте попросили денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Златоуста (Челябинская область) обратились к региональным властям с просьбой выделить средства на ремонт крупнейшего в городе ДК «Металлург». Как URA.RU сообщил председатель Собрания депутатов Алексей Карюков, в обращении указали сумму в 20 млн рублей.

«В настоящее время остро стоит вопрос о проведении ремонтных работ на муниципальном объекте культуры «Дворец культуры «Металлург». Проведенное обследование показало, что кровля, оконные блоки здания, система теплоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют незамедлительного вмешательства», — отметили депутаты в своем обращении.

Документ отправили в адрес губернатора области Алексея Текслера и депутатов заксобрания региона. Как URA.RU пояснил директор дворца Владимир Лубнин, также первоочередного внимания требуют ремонт системы водоотведения и противопожарные мероприятия. По словам собеседника, на 2023 год в городском бюджете планируют заложить средства на составление проекта по благоустройству прилагающей территории. Сумма по смете пока не определена, отметил Лубнин.

Зрительный зал дворца «Металлург» вмещает тысячу мест. Общая площадь дворца превышает 10 тысяч квадратных метров. На территории расположено девять танцевальных залов. К началу 2022 года учреждение простаивало, творческие коллективы не занимались. При поддержке региональных властей мэрия Златоуста весной 2022 года выкупила актив из частной в муниципальную собственность. В 2021 году в собственность муниципалитета перешел бассейн «Сталь», составляющий единый комплекс с ДК «Металлург».