Жителям ЯНАО придется ждать несколько месяцев, чтобы попасть на курсы военной подготовки

Жителям ЯНАО придется ждать несколько месяцев, чтобы пройти курсы начальной военной подготовки

Главный приоритет на курсах начальной военной подготовки — качество обучения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) 120 человек записались на курсы начальной военной подготовки (НВП), некоторые из них приступят к обучению только в начале 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города.

«После объявления о начале курсов НВП в Губкинском запись для их прохождения составила 120 человек. В настоящий момент обучается третья группа из 21 человека, среди которых есть девушки. Жители продолжают звонить и записываться», — сообщили в администрации города. Занятия проводят работники военно-патриотического клуба «Форпост» имени героя России Доставалова А.В. Все инструкторы имеют армейский опыт, также на курсах в качестве наставников выступают ветераны боевых действий.

В администрации отметили, что были готовы к востребованности курсов начальной военной подготовки среди жителей. «Для нас главным приоритетом остается качество обучения на курсах НВП», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО не могут записаться на курсы военной подготовки из-за нехватки ресурсов. Это связано с малым количеством инвентаря, например: тактических рюкзаков, бронежилетов, учебных гранат и макетов автоматов.