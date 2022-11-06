06 ноября 2022

В Челябинске продают участок за 1 млрд рублей под зону отдыха. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж, отдых
Участок под будущую базу отдыха расположен на берегу озера Шершни Фото:

В Центральном районе Челябинска на берегу озера Шершни продают участок под зону отдыха за один млрд рублей. Об этом сообщается на популярном сайте недвижимости.

«Предлагается к продаже индивидуальная недвижимость — редкий уникальный земельный участок площадью 5,1 гектар на берегу Шершневского водохранилища. Объект расположен на историческом перекрестке, рядом с территорией запланировано строительство моста через Шершни», — говорится на сайте «Авито».

К продаваемому объекту прилагается готовая идея — строительство базы отдыха с широким спектром услуг: банями, мангальными зонами, детскими городками и батутами. На участке уже проведены газ и электричество. Есть рекреационная зона. Стоимость земель составляет 1 млн 960 тысяч 784 рубля за сотку или 1 млрд рублей за 5,1 соток земли.

Ранее рядом с шершневским кладбищем в Челябинске выставили на продажу дом для «большой и любящей семьи» за 110 млн рублей. В доме шесть спален, подогреваемый бассейн с сауной, тренажерный зал и гараж на четыре машины.

Рядом в участком запланировано строительство моста через Шершни
Фото:
К участку прилагается готовая идея — строительство базы отдыха с широким спектром услуг
Фото:

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В Центральном районе Челябинска на берегу озера Шершни продают участок под зону отдыха за один млрд рублей. Об этом сообщается на популярном сайте недвижимости. «Предлагается к продаже индивидуальная недвижимость — редкий уникальный земельный участок площадью 5,1 гектар на берегу Шершневского водохранилища. Объект расположен на историческом перекрестке, рядом с территорией запланировано строительство моста через Шершни», — говорится на сайте «Авито». К продаваемому объекту прилагается готовая идея — строительство базы отдыха с широким спектром услуг: банями, мангальными зонами, детскими городками и батутами. На участке уже проведены газ и электричество. Есть рекреационная зона. Стоимость земель составляет 1 млн 960 тысяч 784 рубля за сотку или 1 млрд рублей за 5,1 соток земли. Ранее рядом с шершневским кладбищем в Челябинске выставили на продажу дом для «большой и любящей семьи» за 110 млн рублей. В доме шесть спален, подогреваемый бассейн с сауной, тренажерный зал и гараж на четыре машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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