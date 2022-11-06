Участок под будущую базу отдыха расположен на берегу озера Шершни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе Челябинска на берегу озера Шершни продают участок под зону отдыха за один млрд рублей. Об этом сообщается на популярном сайте недвижимости.

«Предлагается к продаже индивидуальная недвижимость — редкий уникальный земельный участок площадью 5,1 гектар на берегу Шершневского водохранилища. Объект расположен на историческом перекрестке, рядом с территорией запланировано строительство моста через Шершни», — говорится на сайте «Авито».

К продаваемому объекту прилагается готовая идея — строительство базы отдыха с широким спектром услуг: банями, мангальными зонами, детскими городками и батутами. На участке уже проведены газ и электричество. Есть рекреационная зона. Стоимость земель составляет 1 млн 960 тысяч 784 рубля за сотку или 1 млрд рублей за 5,1 соток земли.

Ранее рядом с шершневским кладбищем в Челябинске выставили на продажу дом для «большой и любящей семьи» за 110 млн рублей. В доме шесть спален, подогреваемый бассейн с сауной, тренажерный зал и гараж на четыре машины.

Рядом в участком запланировано строительство моста через Шершни Фото: сайт «Авито»