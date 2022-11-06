Депутату Госдумы Ильтякову разрешили не извиняться перед коммунистами

07 ноября 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Ильтякову разрешили не извиняться за слова об «экстремистах и паразитах» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд отменил решение, согласно которому депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков должен был извиниться перед коммунистами. Данная информация опубликована на сайте областного суда. «Судебная коллегия определила: отменить решение от 23 июня 2022 года в части удовлетворения требования Якова Сидорова и Курганского областного отделения КПРФ о возложении на Александра Ильтякова <…> опровергнуть несоответствующие действительности суждения о том, что „соратники КПРФ являются экстремистами и паразитами“», — указано в апелляционном определении. Лица, участвующие в деле, в суд апелляционной инстанции не явились. В апелляционной жалобе Ильтякова говорилось, что экспертиза признала слово «паразиты» оценочным, а слово «экстремисты» — объектированной оценкой. Согласно 7 постановлению Пленума Верховного суда РФ, порочащими честь и достоинство могут быть только утверждения, а не суждения. Также депутат ссылается на запись эфира на канале «Россия 24», отмечая, что не произносил этих слов во время трансляции дебатов. «Следовательно, незаконно требовать опровержения слов, которые не были произнесены», — говорится в апелляции. В разговоре с URA.RU представитель областного отделения КПРФ Сергей Еремин сообщил, что партия не согласна с этим решением суда. «Он [Ильтяков] ярый антисоветчик, как суд мог принять такую позицию? Значит суд тоже антикоммунистический», — говорит Еремин. До этого в разговоре с корреспондентом URA.RU Сидоров сообщал, что не присутствовал на данном судебном заседании и больше не имеет отношения к этому делу, поскольку не состоит в партии КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков был согласен с решением суда и не планировал его обжаловать. В разговоре с URA.RU он отмечал: «Суд признал все, кроме того, что Яков Сидоров — экстремист. Но я и не говорил, что он экстремист. Как я могу оскорблять человека? Это недопустимо».

Курганский областной суд отменил решение, согласно которому депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков должен был извиниться перед коммунистами. Данная информация опубликована на сайте областного суда. «Судебная коллегия определила: отменить решение от 23 июня 2022 года в части удовлетворения требования Якова Сидорова и Курганского областного отделения КПРФ о возложении на Александра Ильтякова <…> опровергнуть несоответствующие действительности суждения о том, что „соратники КПРФ являются экстремистами и паразитами“», — указано в апелляционном определении. Лица, участвующие в деле, в суд апелляционной инстанции не явились. В апелляционной жалобе Ильтякова говорилось, что экспертиза признала слово «паразиты» оценочным, а слово «экстремисты» — объектированной оценкой. Согласно 7 постановлению Пленума Верховного суда РФ, порочащими честь и достоинство могут быть только утверждения, а не суждения. Также депутат ссылается на запись эфира на канале «Россия 24», отмечая, что не произносил этих слов во время трансляции дебатов. «Следовательно, незаконно требовать опровержения слов, которые не были произнесены», — говорится в апелляции. В разговоре с URA.RU представитель областного отделения КПРФ Сергей Еремин сообщил, что партия не согласна с этим решением суда. «Он [Ильтяков] ярый антисоветчик, как суд мог принять такую позицию? Значит суд тоже антикоммунистический», — говорит Еремин. До этого в разговоре с корреспондентом URA.RU Сидоров сообщал, что не присутствовал на данном судебном заседании и больше не имеет отношения к этому делу, поскольку не состоит в партии КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков был согласен с решением суда и не планировал его обжаловать. В разговоре с URA.RU он отмечал: «Суд признал все, кроме того, что Яков Сидоров — экстремист. Но я и не говорил, что он экстремист. Как я могу оскорблять человека? Это недопустимо».