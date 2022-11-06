06 ноября 2022

Депутату Госдумы Ильтякову разрешили не извиняться перед коммунистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
Ильтякову разрешили не извиняться за слова об «экстремистах и паразитах» Фото:

Курганский областной суд отменил решение, согласно которому депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков должен был извиниться перед коммунистами. Данная информация опубликована на сайте областного суда.

«Судебная коллегия определила: отменить решение от 23 июня 2022 года в части удовлетворения требования Якова Сидорова и Курганского областного отделения КПРФ о возложении на Александра Ильтякова <…> опровергнуть несоответствующие действительности суждения о том, что „соратники КПРФ являются экстремистами и паразитами“», — указано в апелляционном определении. Лица, участвующие в деле, в суд апелляционной инстанции не явились.

В апелляционной жалобе Ильтякова говорилось, что экспертиза признала слово «паразиты» оценочным, а слово «экстремисты» — объектированной оценкой. Согласно 7 постановлению Пленума Верховного суда РФ, порочащими честь и достоинство могут быть только утверждения, а не суждения.

Также депутат ссылается на запись эфира на канале «Россия 24», отмечая, что не произносил этих слов во время трансляции дебатов. «Следовательно, незаконно требовать опровержения слов, которые не были произнесены», — говорится в апелляции.

В разговоре с URA.RU представитель областного отделения КПРФ Сергей Еремин сообщил, что партия не согласна с этим решением суда. «Он [Ильтяков] ярый антисоветчик, как суд мог принять такую позицию? Значит суд тоже антикоммунистический», — говорит Еремин. До этого в разговоре с корреспондентом URA.RU Сидоров сообщал, что не присутствовал на данном судебном заседании и больше не имеет отношения к этому делу, поскольку не состоит в партии КПРФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков был согласен с решением суда и не планировал его обжаловать. В разговоре с URA.RU он отмечал: «Суд признал все, кроме того, что Яков Сидоров — экстремист. Но я и не говорил, что он экстремист. Как я могу оскорблять человека? Это недопустимо».

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Курганский областной суд отменил решение, согласно которому депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков должен был извиниться перед коммунистами. Данная информация опубликована на сайте областного суда. «Судебная коллегия определила: отменить решение от 23 июня 2022 года в части удовлетворения требования Якова Сидорова и Курганского областного отделения КПРФ о возложении на Александра Ильтякова <…> опровергнуть несоответствующие действительности суждения о том, что „соратники КПРФ являются экстремистами и паразитами“», — указано в апелляционном определении. Лица, участвующие в деле, в суд апелляционной инстанции не явились. В апелляционной жалобе Ильтякова говорилось, что экспертиза признала слово «паразиты» оценочным, а слово «экстремисты» — объектированной оценкой. Согласно 7 постановлению Пленума Верховного суда РФ, порочащими честь и достоинство могут быть только утверждения, а не суждения. Также депутат ссылается на запись эфира на канале «Россия 24», отмечая, что не произносил этих слов во время трансляции дебатов. «Следовательно, незаконно требовать опровержения слов, которые не были произнесены», — говорится в апелляции. В разговоре с URA.RU представитель областного отделения КПРФ Сергей Еремин сообщил, что партия не согласна с этим решением суда. «Он [Ильтяков] ярый антисоветчик, как суд мог принять такую позицию? Значит суд тоже антикоммунистический», — говорит Еремин. До этого в разговоре с корреспондентом URA.RU Сидоров сообщал, что не присутствовал на данном судебном заседании и больше не имеет отношения к этому делу, поскольку не состоит в партии КПРФ. Ранее URA.RU сообщало, что Ильтяков был согласен с решением суда и не планировал его обжаловать. В разговоре с URA.RU он отмечал: «Суд признал все, кроме того, что Яков Сидоров — экстремист. Но я и не говорил, что он экстремист. Как я могу оскорблять человека? Это недопустимо».
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