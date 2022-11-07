В ЗС Пермского края внесли документы о назначении омбудсмена

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, сапко игорь, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края
В заксобрании Игоря Сапко знают все Фото:

В Законодательное собрание Пермского края внесли проект постановления о назначении экс-депутата Госдумы, бывшего мэра Перми Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Информация об этом появилась в telegram-канале парламента.

«Проект документа внесен группой депутатов (Сергей Ветошкин, Алексей Мазлов, Александр Буторин). Также к проекту постановления прилагается письменное согласование от федерального омбудсмена Татьяны Москальковой», — уточняется в сообщении.

Как ранее рассказывало URA.RU, кандидатуру Сапко представил в сентябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Согласование экс-депутат прошел и в Москве на собеседовании с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Депутаты должны будут рассмотреть внесенный сегодня документ в ноябре на пленарном заседании. До этого кресло омбудсмена остается за Павлом Миковым, срок полномочий которого истек.

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В Законодательное собрание Пермского края внесли проект постановления о назначении экс-депутата Госдумы, бывшего мэра Перми Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Информация об этом появилась в telegram-канале парламента. «Проект документа внесен группой депутатов (Сергей Ветошкин, Алексей Мазлов, Александр Буторин). Также к проекту постановления прилагается письменное согласование от федерального омбудсмена Татьяны Москальковой», — уточняется в сообщении. Как ранее рассказывало URA.RU, кандидатуру Сапко представил в сентябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Согласование экс-депутат прошел и в Москве на собеседовании с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Депутаты должны будут рассмотреть внесенный сегодня документ в ноябре на пленарном заседании. До этого кресло омбудсмена остается за Павлом Миковым, срок полномочий которого истек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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