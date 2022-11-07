В ЗС Пермского края внесли документы о назначении омбудсмена

В заксобрании Игоря Сапко знают все Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Законодательное собрание Пермского края внесли проект постановления о назначении экс-депутата Госдумы, бывшего мэра Перми Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Информация об этом появилась в telegram-канале парламента.

«Проект документа внесен группой депутатов (Сергей Ветошкин, Алексей Мазлов, Александр Буторин). Также к проекту постановления прилагается письменное согласование от федерального омбудсмена Татьяны Москальковой», — уточняется в сообщении.

Как ранее рассказывало URA.RU, кандидатуру Сапко представил в сентябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Согласование экс-депутат прошел и в Москве на собеседовании с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Депутаты должны будут рассмотреть внесенный сегодня документ в ноябре на пленарном заседании. До этого кресло омбудсмена остается за Павлом Миковым, срок полномочий которого истек.