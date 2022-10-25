У пермского омбудсмена истек срок полномочий

Последним рабочим днем уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова станет 26 октября. До утверждения нового омбудсмена Миков будет работать в статусе исполняющего обязанности. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.
«Павел Владимирович останется. Пока депутаты заксобрания не выбрали нового, а Миков полномочия не сложил, соответственно он продолжит работу», — отметили в аппарате.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил депутатам кандидатуру экс-депутата госдумы Игоря Сапко. Заксобрание направило его на согласование в аппарат омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. На днях Сапко получил поддержку. Ожидается, что вопрос утверждения нового уполномоченного депутаты рассмотрят на заседании в ноябре.
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