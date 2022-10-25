25 октября 2022

У пермского омбудсмена истек срок полномочий

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, миков павел, законодательное собрание пермского края
Павел Миков будет исполняющим обязанности уполномоченного по правам человека Фото:

Последним рабочим днем уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова станет 26 октября. До утверждения нового омбудсмена Миков будет работать в статусе исполняющего обязанности. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.

«Павел Владимирович останется. Пока депутаты заксобрания не выбрали нового, а Миков полномочия не сложил, соответственно он продолжит работу», — отметили в аппарате.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил депутатам кандидатуру экс-депутата госдумы Игоря Сапко. Заксобрание направило его на согласование в аппарат омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. На днях Сапко получил поддержку. Ожидается, что вопрос утверждения нового уполномоченного депутаты рассмотрят на заседании в ноябре.

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Последним рабочим днем уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова станет 26 октября. До утверждения нового омбудсмена Миков будет работать в статусе исполняющего обязанности. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. «Павел Владимирович останется. Пока депутаты заксобрания не выбрали нового, а Миков полномочия не сложил, соответственно он продолжит работу», — отметили в аппарате. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил депутатам кандидатуру экс-депутата госдумы Игоря Сапко. Заксобрание направило его на согласование в аппарат омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. На днях Сапко получил поддержку. Ожидается, что вопрос утверждения нового уполномоченного депутаты рассмотрят на заседании в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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