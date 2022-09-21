Махонин нашел работу экс-депутату госдумы

Дмитрий Махонин предложил депутатам назначить омбудсменом экс-депутата госдумы Игоря Сапко

Игорь Сапко займется правами человека Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально предложил кандидатуру бывшего депутата Госдумы Игоря Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Вчера, 21 сентября, он направил соответствующий документ в заксобрание. Он опубликован на портале краевого парламента.

«Вношу кандидатуру Сапко Игоря Вячеславовича на должность уполномоченного по правам человека», — говорится в документе. Вопрос будет рассмотрен депутатами на заседании 22 сентября.

О том, что Сапко является основным претендентом на пост омбудсмена, URA.RU сообщало в августе. Тогда в политтусовке были опасения, что эти планы могут сорваться. У занимающего сейчас эту должность Павла Микова истекает срок полномочий. Игорь Сапко был депутатом Пермской гордумы, спикером, главой города. В 2016 году Сапко получил мандат депутата Госдумы по спискам «Единой России». В 2021 году партия показала низкий результат в 33,7%. И Сапко, занимавший вторую строчку в списке, остался без мандата. Ранее планировалось, что он может возглавить совет глав муниципалитетов, однако решение не состоялось.