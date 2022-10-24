Экс-депутата ГД Сапко в Москве согласовали на пост пермского омбудсмена

Игорь Сапко прошел финальное собеседование на новый пост Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кандидатуру бывшего мэра Перми и экс-депутата Госдумы Игоря Сапко согласовали на пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Сегодня он прошел финальное собеседование с омбудсменом России Татьяной Москальковой.

«Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края. Государственные правозащитники обменялись мнениями по наиболее чувствительным аспектам обеспечения гарантий прав людей в регионе и наметили планы дальнейшей совместной работы», — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что официально предложил кандидатуру Сапко губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, депутаты регионального законодательного собрания его поддержали. Сам бывший депутат, комментируя новую должность отмечал, что «нарушения прав россиян, прав русского человека, в первую очередь, со стороны западных стран стали массовыми, а тотальная русофобия шокирует своей дикостью». Среди приоритетов на новой работе он относил защиту прав и интересов «тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, пожилых, инвалидов, неоправданно преследуемых, наших военнослужащих и их семей, тех, кто добровольно защищает суверенитет нашей страны». Сапко находится в санкционном списке Украины, но уверяет, что гордится этим.