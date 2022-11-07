Российский боец, шокировавший Запад, выжил на Украине

Российский солдат, который отбился от украинского дрона в Харьковской области оказался жив и уже давно выздоровел. Его действия шокировали Запад и про него часто писали иностранные СМИ. Об этом рассказали сослуживцы солдата.
«Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров», — рассказали они. Их слова приводит MK. Также The Telegraph публиковал видео с тех событий. По нему видно, как российский боец поймал и кинул обратно бомбы, которые скидывал на него украинский беспилотник. Видеокадры с украинского БПЛА шокировали китайцев, сообщает «ПолитРоссия». Тогда многие китайцы выразили слова поддержки армии России в спецоперации на Украине.
Героем видео оказался боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. Данные события произошли еще в марте этого года и предполагалось, что солдат мог погибнуть.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе СВО не первый раз, когда солдаты чудом выживали после украинских атак. Например, из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР) вернулся военный, которого считали погибшим.
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Российский солдат, который отбился от украинского дрона в Харьковской области оказался жив и уже давно выздоровел. Его действия шокировали Запад и про него часто писали иностранные СМИ. Об этом рассказали сослуживцы солдата. «Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров», — рассказали они. Их слова приводит MK. Также The Telegraph публиковал видео с тех событий. По нему видно, как российский боец поймал и кинул обратно бомбы, которые скидывал на него украинский беспилотник. Видеокадры с украинского БПЛА шокировали китайцев, сообщает «ПолитРоссия». Тогда многие китайцы выразили слова поддержки армии России в спецоперации на Украине. Героем видео оказался боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. Данные события произошли еще в марте этого года и предполагалось, что солдат мог погибнуть. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе СВО не первый раз, когда солдаты чудом выживали после украинских атак. Например, из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР) вернулся военный, которого считали погибшим.