Путин обсудит с россиянами мобилизацию, Киев оправдался за отказ от переговоров: главное к 7 ноября

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинские бойцы потерли 120 бойцов при наступлении в ЛНР, сообщает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации сейчас находится 80 мобилизованных солдат. Киев оправдался за отказ от переговоров с РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 ноября.

  • Президент РФ Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами ситуацию по мобилизации. Он планирует рассказать, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных граждан.
  • В Офисе Зеленского оправдались за отказ от переговоров с Путиным. Там заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров, для их проведения они требуют вывести войска РФ из зоны СВО.
  • Президент РФ заявил о том, что в зоне спецоперации сейчас находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан. Из них 50 тысяч пребывают в боевых подразделениях.
  • В Херсоне начали восстанавливать подачу электроэнергии. Специалистам уже удалось осветить центральную площадь, обеспечить подачу воды и тепла.
  • Украинские войска потеряли более 120 бойцов при наступлении в Луганскую народную республику (ЛНР). Также 130 вражеских бойцов были ранены. Помимо этого, военные РФ отразили атаку на купянском направлении, передает Пятый канал.
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В зоне спецоперации сейчас находится 80 мобилизованных солдат. Киев оправдался за отказ от переговоров с РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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