Путин пообещал лично пообщаться с россиянами о мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин встретится с россиянами Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом заявил сам российский лидер.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их. Чтобы иметь обратную связь», — отметил Путин. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Тверскую область, где провел осмотр туристического кластера «Волжское море».

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом заявил сам российский лидер. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их. Чтобы иметь обратную связь», — отметил Путин. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Тверскую область, где провел осмотр туристического кластера «Волжское море».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...