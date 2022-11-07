Путин пообещал лично пообщаться с россиянами о мобилизации

07 ноября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Путин встретится с россиянами Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом заявил сам российский лидер. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их. Чтобы иметь обратную связь», — отметил Путин. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Тверскую область, где провел осмотр туристического кластера «Волжское море».

Президент РФ Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом заявил сам российский лидер. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их. Чтобы иметь обратную связь», — отметил Путин. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Тверскую область, где провел осмотр туристического кластера «Волжское море».