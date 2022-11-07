Песков анонсировал особое общение Путина с россиянами

Песков анонсировал встречу Путина с россиянами по мобилизации
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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Для встречи будет отдельное мероприятие Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Встреча мобилизованных россиян с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в виде отдельного мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее президент РФ уделил особое внимание поддержки мобилизованных. К тому же он заявил о своем желании лично встретиться с ними.

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Встреча мобилизованных россиян с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в виде отдельного мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. «Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС. Ранее президент РФ уделил особое внимание поддержки мобилизованных. К тому же он заявил о своем желании лично встретиться с ними.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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