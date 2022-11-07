Песков анонсировал особое общение Путина с россиянами

Для встречи будет отдельное мероприятие
новость из сюжетаМобилизация в России
Встреча мобилизованных россиян с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в виде отдельного мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее президент РФ уделил особое внимание поддержки мобилизованных. К тому же он заявил о своем желании лично встретиться с ними.
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