04 ноября 2022

Из ХМАО в учебные центры отправился груз для мобилизованных земляков. Видео

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Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь
В Нягани собрали очередную партию посылок для мобилизованных земляков Фото:
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Мобилизация в России

Из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. Об этом сообщается на официальной странице администрации Нягани в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня в очередной раз выезжает группа для оказания помощи нашим солдатам: загрузили посылки от родственников, близких и друзей. Также город закупил необходимое имущество для организации быта во время пребывания на учебном полигоне», — рассказал начальник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений Игорь Машков.

Игорь Машков выразил слова благодарности гражданам, которые передают предметы сделанные своими руками. Труженицы города связали 195 пар носков, которые сейчас отправятся бойцам.

Чиновник отметил, что в учебных центрах для мобилизованных всего хватает. «Те посылки, которые мы сейчас отправляем — это для того чтобы солдату стало теплее не только физически, но и на душе», — поделился Игорь Машков.

Ранее URA.RU сообщало, что общественники ХМАО собирают новогодний груз в зону СВО. В посылках будут подарки не только для детей, но и для взрослых. Планируется отправка угощений, полезных предметов и поздравлений.

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Из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. Об этом сообщается на официальной странице администрации Нягани в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня в очередной раз выезжает группа для оказания помощи нашим солдатам: загрузили посылки от родственников, близких и друзей. Также город закупил необходимое имущество для организации быта во время пребывания на учебном полигоне», — рассказал начальник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений Игорь Машков. Игорь Машков выразил слова благодарности гражданам, которые передают предметы сделанные своими руками. Труженицы города связали 195 пар носков, которые сейчас отправятся бойцам. Чиновник отметил, что в учебных центрах для мобилизованных всего хватает. «Те посылки, которые мы сейчас отправляем — это для того чтобы солдату стало теплее не только физически, но и на душе», — поделился Игорь Машков. Ранее URA.RU сообщало, что общественники ХМАО собирают новогодний груз в зону СВО. В посылках будут подарки не только для детей, но и для взрослых. Планируется отправка угощений, полезных предметов и поздравлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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