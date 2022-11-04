В Нягани собрали очередную партию посылок для мобилизованных земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из Нягани (ХМАО) в учебные центры города Чебаркуль и поселка Елань отправился очередной груз с посылками для мобилизованных земляков. Об этом сообщается на официальной странице администрации Нягани в социальной сети «Вконтакте».

«Сегодня в очередной раз выезжает группа для оказания помощи нашим солдатам: загрузили посылки от родственников, близких и друзей. Также город закупил необходимое имущество для организации быта во время пребывания на учебном полигоне», — рассказал начальник управления общественной безопасности и профилактики правонарушений Игорь Машков.

Игорь Машков выразил слова благодарности гражданам, которые передают предметы сделанные своими руками. Труженицы города связали 195 пар носков, которые сейчас отправятся бойцам.

Чиновник отметил, что в учебных центрах для мобилизованных всего хватает. «Те посылки, которые мы сейчас отправляем — это для того чтобы солдату стало теплее не только физически, но и на душе», — поделился Игорь Машков.

Ранее URA.RU сообщало, что общественники ХМАО собирают новогодний груз в зону СВО. В посылках будут подарки не только для детей, но и для взрослых. Планируется отправка угощений, полезных предметов и поздравлений.