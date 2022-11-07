Венгрия решила выступить против плана ЕС по помощи Украине

08 ноября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Венгрия отказывается оказывать финансовую помощь Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Венгрия не поддержит план Европейского Союза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит усилия ЕС по оказанию помощи Украине совместными средствами. Эта позиция возникла из-за борьбы Будапешта за доступ к фондам восстановления, задержанным из-за спора о верховенстве закона», — говорится в сообщении Bloomberg. Евросоюз на прошлой неделе предложил Украине новый пакет помощи в размере 18 миллиардов евро. Этот план предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева. Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявлял корреспондент Аманда Коакли. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество антироссийских санкций.

Венгрия не поддержит план Европейского Союза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит усилия ЕС по оказанию помощи Украине совместными средствами. Эта позиция возникла из-за борьбы Будапешта за доступ к фондам восстановления, задержанным из-за спора о верховенстве закона», — говорится в сообщении Bloomberg. Евросоюз на прошлой неделе предложил Украине новый пакет помощи в размере 18 миллиардов евро. Этот план предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева. Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявлял корреспондент Аманда Коакли. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество антироссийских санкций.