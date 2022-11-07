NBC: американский наемник из «Иностранного легиона» погиб на Украине

08 ноября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

На спецоперации погиб американский наемник Тимоти Гриффин (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации на Украине погиб американский наемник из «Иностранного легиона» Тимоти Гриффин. Об этом сообщили сразу два источника. «Еще один гражданин США погиб, сражаясь на Украине. Тимоти Гриффин сражался вместе с украинцами в „Иностранном легионе“, который состоит из тысяч иностранцев», — пишет NBC News, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, мужчина сражался на восточном фронте. Пресс-секретарь легиона, отказавшаяся раскрывать себя, кроме позывного «Сойка-пересмешница», заявила американскому изданию, что контакт с семьей погибшего установлен. Никакие данные о Гриффине не раскрываются. Известно лишь, что он родом из Нью-Йорка. Однако представитель Госдепартамента США заявил NBC News, что им известно об этой «неподтвержденной информации», но из-за соображений о конфиденциальности от комментариев в Госдепартаменте отказались. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля после объявления президента РФ Владимира Путина. Главной целью СВО российский лидер назвал защиту Донбасса и спасение жизней людей. Киеву поступает техника и наемники из стран Запада. Так, по словам пленного разведчика украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережнова, на стороне Украины боевые задачи в Харьковской области выполняли около 100 боевиков иностранного легиона.

В спецоперации на Украине погиб американский наемник из «Иностранного легиона» Тимоти Гриффин. Об этом сообщили сразу два источника. «Еще один гражданин США погиб, сражаясь на Украине. Тимоти Гриффин сражался вместе с украинцами в „Иностранном легионе“, который состоит из тысяч иностранцев», — пишет NBC News, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, мужчина сражался на восточном фронте. Пресс-секретарь легиона, отказавшаяся раскрывать себя, кроме позывного «Сойка-пересмешница», заявила американскому изданию, что контакт с семьей погибшего установлен. Никакие данные о Гриффине не раскрываются. Известно лишь, что он родом из Нью-Йорка. Однако представитель Госдепартамента США заявил NBC News, что им известно об этой «неподтвержденной информации», но из-за соображений о конфиденциальности от комментариев в Госдепартаменте отказались. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля после объявления президента РФ Владимира Путина. Главной целью СВО российский лидер назвал защиту Донбасса и спасение жизней людей. Киеву поступает техника и наемники из стран Запада. Так, по словам пленного разведчика украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережнова, на стороне Украины боевые задачи в Харьковской области выполняли около 100 боевиков иностранного легиона.